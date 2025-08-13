ニベアの2WAY洗顔で大人ニキビ予防♡毛穴悩みに頼れる一本

忙しい毎日でも、自分の肌に合わせた丁寧なケアがしたい。そんな願いに応えるのが、2025年9月6日発売の『ニベア2WAY美容洗顔AC』。泡立ててやさしく洗う“泡洗顔”と、直塗りして集中ケアする“パック洗顔”の2WAY仕様で、毛穴汚れも古い角質もすっきり。ニキビの原因を根本からケアしながら、しっとりうるおうなめらかな肌へ導いてくれます。心地よい香りに包まれて、スキンケア時間が癒しのひとときに♡

毛穴＆ニキビにWアプローチ

『ニベア2WAY美容洗顔AC』は、大人ニキビの主な原因である「毛穴の詰まり」と「古い角質」を同時にケアできる洗顔料。

炭やクレイを配合した「美容スムースクレイ*3」が、余分な皮脂や毛穴汚れを吸着してしっかりオフ。

保湿成分「モイストリペア成分（ユーカリ葉エキス・グリセリン）*4」が肌にうるおいを与え、つっぱり感のない洗い上がりに。

気になる部分を集中的にケアしたいときは“パック洗顔”でスペシャルケアが叶います。毛穴の目立たない、つるんとした透明感のある素肌を目指して。

p/dの濃密泡パックで肌も心もうるおう♡10月新発売の注目コスメ

肌状態に合わせて洗い分け♪

『ニベア2WAY美容洗顔AC』の魅力は、その日の肌状態に合わせて使い分けできるところ♡毎日の汚れや皮脂は「泡立て洗顔」でやさしく、なめらかに。

泡はきめ細かくクリーミーで、肌への摩擦を抑えながらしっかり洗浄。ザラつきやくすみ*2が気になるときには「パック洗顔」を。

肌に直接塗ることで角層がほぐれ、頑固な汚れまでオフ。週末やゆっくりしたい夜のご褒美スキンケアにもぴったりです♡

香りとテクスチャーも極上

スキンケアの時間をもっとリラックスしたいなら、香りや感触にもこだわりたいもの。『ニベア2WAY美容洗顔AC』は、気分がやすらぐ「フォレストラベンダー」の香りで、洗顔中も癒される時間に。

手に取った瞬間から感じるなめらかな質感と、洗い上がりのすっきり感は格別。泡洗顔でふんわり、パックでしっかり。W使いできるから、季節や肌の変化にも柔軟に対応できる頼れるアイテムです。

(*2) 古い角質や毛穴の汚れによるくすみ

(*3) タナクラクレイ、カオリン、炭（洗浄）

(*4) モイストリペア成分（ユーカリ葉エキス、グリセリン）配合（保湿）

日々の洗顔で、毛穴もニキビもケア♡

毛穴の開きや大人ニキビに悩んでいるなら、まずは“落とすケア”を見直してみて。『ニベア2WAY美容洗顔AC』なら、泡とパックの2通りの洗顔が1本で叶い、肌の調子に合わせた使い分けが可能に。

濃密泡と直塗りパックで、毛穴の奥までしっかりアプローチしながら、うるおいはキープ。洗顔タイムが、自分を慈しむビューティータイムに変わります♡

ぜひこの秋、スキンケアの新定番としてチェックしてみてください。