「ほとんど脚」45歳・蛯原友里、圧巻の美脚にファン歓喜！ 「老けるってことはないんでしょうか？」
モデルの蛯原友里さんは8月13日、自身のInstagramを更新。圧巻の美脚を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】ファンが歓喜した蛯原友里の圧巻美脚
この投稿には「超美脚！」「ほとんど脚だね」「バッグよりも、エビちゃんの美脚に見惚れてしまいます」「筋肉の筋が綺麗すぎて、、理想的」「老けるってことはないんでしょうか？」「ずっと全盛期」「お子さんいるママにはみえません〜」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「バッグよりも、エビちゃんの美脚に見惚れてしまいます」蛯原さんは「ロエベの新しいアイコン『マドリード』」とファッションブランド「LOEWE（ロエベ）」のバッグを紹介し、7枚の写真を投稿。黒いミニワンピースを着用しており、引き締まった美しい脚が見えています。とても45歳には見えない美貌です。
「神々しすぎる」「B脚だ」7月31日の投稿でも、美しい脚を披露した蛯原さん。ファンからは「神々しすぎる」「B脚だ」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
