◆第107回全国高校野球選手権・2回戦 神村学園0―1創成館（13日、甲子園）

「全国制覇」の夢は初戦で消えた。昨年まで2年連続4強の神村学園が、創成館との九州対決でわずか2安打の零封負け。「自分たちの高校野球が終わったとは信じられない」。1年夏から甲子園でプレーした今岡拓夢主将（同）は、早すぎる敗戦を受け入れられなかった。

相手の技巧派サイドスロー、奥田晴也（3年）の前に6回まで無安打。1点を追う9回は、先頭の今岡が2番手森下翔太（同）から大飛球を放つが、左翼フェンス際で捕球された。流れを変える一発にはならず「相手投手の気持ちに押され、ひと伸びがなかった」と振り返った。

エース早瀬朔（同）は7回まで10安打を浴びたが、自身の暴投による1失点のみで踏ん張った。「攻撃陣が後半に返してくれると信じて投げていた」。今岡とは中学時代の「神戸中央リトルシニア」からのチームメート。高校でも同じ夢を見てきた。

甲子園優勝を目指し、ともに兵庫県から神村学園に進学し、入学後は鹿児島県内の公式戦で無敗。「高校ですごくレベルアップできた」と早瀬は成長を実感する。2人は「卒業後はプロを目指します」と声をそろえた。（前田泰子）

◆神村学園・小田大介監督（出場校最後に初戦を迎え）

「49番目の難しさを感じさせられた展開だった。相手の2人の投手にいい投球をされた。選手は粘り強く守ってくれてよく頑張ったと思う」