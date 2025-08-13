62ºÐ¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Êà40Ç¯Á°á¡ÖÆÈÆÃ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¡×¤ÎÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¤ï¤Ã¤Ã¤Ã¤«¼ã¤¤¤ï¤¢¡Á¡×¤ÎÀ¼
¡Ö#20Âå¡×¡Ö#Ææ¤Î¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¡×¡Ö#¾¼ÏÂ¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÄ¹ÌîÃÒ»Ò(62)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ìó40Ç¯Á°¤Î²û¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö40Ç¯Á°¡£¡£?¼Ì¿¿¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¿¤é½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈÆÃ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¾Ð¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢²«¿§¤Î¶ß¤È¥É¥Ã¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¿å¿§¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥Õ¥¡¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À20ÂåÅö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö#20Âå¡×¡Ö#Ææ¤Î¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¡×¡Ö#¾¼ÏÂ¡×¤Ê¤É¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡ÖÀÎ¤Ï²Ä°¦¤¯¤Æ¡Äº£¤ÏåºÎï¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤ï¤Ã¤Ã¤Ã¤«¼ã¤¤¤ï¤¢¡Á¡×¡Ö¤Þ¤À¶É¥¢¥Ê»þÂå¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£