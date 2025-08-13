Âè1»Ò½Ð»º¤«¤é3Ç¯¡Ä¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¡Ä¡×¡Ö¤ä¤Ù¤§¥Þ¥¸¤Ç¡×¡ÖÇúÈ¯Åª¡×
Í¥²í¤Ë±Ë¤°1Ëç
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¥Þ¥ê¥¨(38)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿åÃå»Ñ¤ÇÍ¥²í¤Ë±Ë¤°»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ¹â¤ÎÃç´Ö¤ÈºîÉÊ¤òºî¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â¹¬¤»¡£º£²ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ã¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Îºî¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¥¢¡¼¥È¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤¤¬¤·¤Æ¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È»þ¡£ºîÉÊ¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¹¬¤»¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿åÃå¤Ç¥¤¥ó¥É¥¢¥×¡¼¥ë¤òÍ¥²í¤Ë±Ë¤°ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Þ¥ê¥¨¤µ¤óÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ù¤§¥Þ¥¸¤ÇåºÎï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í!¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âåºÎï¡×¡ÖÇúÈ¯Åª¤ÊÈþ¤·¤µ♡Î®ÀÐ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ê¥¨¤Ï2005Ç¯¡¢ËèÆüÊüÁ÷¡ÖÀ¤³¦¥Ð¥ê¥Ð¥ê¡ú¥Ð¥ê¥å¡¼¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ò·Àµ¡¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢11Ç¯¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Ñ¡¼¥½¥ó¥ºÈþ½ÑÂç³Ø¤ØÎ±³Ø¡£22Ç¯10·î3Æü¤ËÂè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¼«¿È¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPASCAL MARIE DESMARAIS (¥Ñ¥¹¥«¥ë ¥Þ¥ê¥¨ ¥Ç ¥Þ¥ì)¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼·óÂåÉ½¤Î¤Û¤«¡¢DJ¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£