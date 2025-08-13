◆第107回全国高校野球選手権大会・2回戦 神村学園0―1創成館（13日、甲子園）

創成館の稙田龍生監督が思いきった采配をし、勝利に結びつけた。

投手戦で終盤を迎えた7回1死。神村学園打線を6回まで無安打に抑えていた先発の奥田晴也（3年）に代え、吉田鷹人（3年）を代打に送った。

「（無安打で）継投のタイミングが難しかったが、何とか1点ほしかった」と稙田監督。6回まで8安打を放っていたが得点できない流れも変えたかったとも明かした。

「どの球でも打ってやろう」―。吉田は意気込み打席に立った。神村学園のプロ注目右腕、早瀬朔（3年）が途中から変化球が増えてきたことも感じており、ストライクを待ちながら変化球も粘投に置いた。スライダーを中前にはじき返し、好機を演出。後ろも続いて2死二、三塁とチャンスを広げると、早瀬の暴投で貴重な先取点を奪った。「ホームを踏んでうれしかった」と吉田は笑顔を見せた。

稙田監督は「チームで一番練習している。何とかしてくれると思っていたが、まさか本当に」と優しい表情でたたえた。（浜口妙華）