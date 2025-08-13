NoB（山田信夫）さん死去、公式プロフィール B′z松本孝弘とバンド活動、ハードロックから特撮ソングまで多彩
歌手のNoB（山田信夫）さんが9日、腎臓がんのため亡くなった。61歳だった。所属事務所が13日、公式サイトで公表した。
【写真】2023年…！ステージ上で輝く笑顔をみせていたNoB（山田信夫）さん
アニメ『聖闘士星矢』の主題歌はもちろん、ハードロックやヘヴィメタルにはじまり、特撮ソングまで多彩な楽曲を手がけた。バンドでは、LOUDNESS・樋口宗孝さんや現B'z・松本孝弘らと共に活動した。
一方で、スーパー戦隊シリーズ『轟轟戦隊ボウケンジャー』『『天装戦隊ゴセイジャー』の主題歌を担当。J-POPの楽曲をヘヴィメタル調にカヴァーしたアルバム『カヴァメタ』シリーズなど、海をこえて日本ロックの魅力を届けた。
訃報が伝えられると、SNSでは「俺にとってのハードロックの初体験だった」「個人的には特撮…戦隊関連がデカいかな…」「影山さんとNoBさんがアニソンにハードロックを持ちこんだと思っています」「アニメソングとしても、ハードロックとして聴いても本当にカッコよくて、今でもカラオケで歌うほど好きな曲」など、追悼の声が飛び交った。
■公式プロフィール
NoB（山田信夫）ノブ（ヤマダノブオ）
1964年1月20日生まれ（61歳）大阪府出身
1983年（昭和58年）、「LOUDNESS」のドラムス、樋口宗孝のソロアルバム『破壊凱旋録』およびハードロックユニット『M.T.FUJI』のアルバムにボーカルとして参加。
1984年（昭和59年）4月1日、ハードロックバンド「MAKE-UP」のヴォーカルとしてメジャーデビュー。同バンドでは4枚のアルバムをリリースした。
1986年（昭和61年）、セッションバンド・うるさくてゴメンねBANDに参加。バンドのメンバーは鳴瀬喜博（ベース)、そうる透（ドラム）、松本孝弘（ギター)、カルメンマキ（ツインボーカル）ら。ビクター音楽産業（現ビクターエンタテインメント）からライブアルバムをリリース。
GRAND PRIX、P.A.F、ソロ・ヴォーカリストとしての活動を経た後、URUGOME、OSAMUMETAL 80's等のバンドでヴォーカルを担当。
2005年（平成17年）には、自身がプロデュースしたギタリスト・岩崎貴文がスーパー戦隊シリーズ第29作『魔法戦隊マジレンジャー』のオープニング・テーマの作曲と歌唱に選ばれたことが縁となり、同作品の挿入歌の歌手に起用され、2006年（平成18年）のスーパー戦隊シリーズ第30作『轟轟戦隊ボウケンジャー』のオープニング・テーマ歌唱者に抜擢されるなど、MAKE-UP時代にオープニング主題歌を担当したTVアニメ『聖闘士星矢』以来のアニメ作品／特撮作品の世界にも進出。
2009年（平成21年）、「EARTHSHAKER」の石原慎一郎とDr.Metal Factoryを結成し、J-POPの楽曲をヘヴィメタル調にカヴァーしたアルバム『カヴァメタNow』、『カヴァメタThen』のアルバム2枚を立て続けに発表。
2010年（平成22年）、スーパー戦隊シリーズ第34作『天装戦隊ゴセイジャー』で2度目のスーパー戦隊作品のオープニング・テーマ歌唱を担当。2018年には、『仮面ライダーアマゾンズTHE MOVIE最後ノ審判』主題歌「EAT, KILLALL」を小林太郎と一緒に歌唱担当。
2019年2月放送の『4週連続スペシャルスーパー戦隊最強バトル!!』のオープニング・テーマ「最高最強SUPER STARS!」では作曲と歌唱を担当。
2019年10月放送のTVアニメ『旗揚！けものみち』にてオープニング・テーマ「闘魂!ケモナーマスク」を歌唱担当。
2022年「Saint Seiya Symphonic Adventure」パリ公演に参加。
2023年「PEGASUS FANTASY A SYMPHONIC EXPERIENCE」メキシコ公演に参加、1万8000人の集客を誇るシンフォニック最大のイベントとなった。
【写真】2023年…！ステージ上で輝く笑顔をみせていたNoB（山田信夫）さん
アニメ『聖闘士星矢』の主題歌はもちろん、ハードロックやヘヴィメタルにはじまり、特撮ソングまで多彩な楽曲を手がけた。バンドでは、LOUDNESS・樋口宗孝さんや現B'z・松本孝弘らと共に活動した。
一方で、スーパー戦隊シリーズ『轟轟戦隊ボウケンジャー』『『天装戦隊ゴセイジャー』の主題歌を担当。J-POPの楽曲をヘヴィメタル調にカヴァーしたアルバム『カヴァメタ』シリーズなど、海をこえて日本ロックの魅力を届けた。
■公式プロフィール
NoB（山田信夫）ノブ（ヤマダノブオ）
1964年1月20日生まれ（61歳）大阪府出身
1983年（昭和58年）、「LOUDNESS」のドラムス、樋口宗孝のソロアルバム『破壊凱旋録』およびハードロックユニット『M.T.FUJI』のアルバムにボーカルとして参加。
1984年（昭和59年）4月1日、ハードロックバンド「MAKE-UP」のヴォーカルとしてメジャーデビュー。同バンドでは4枚のアルバムをリリースした。
1986年（昭和61年）、セッションバンド・うるさくてゴメンねBANDに参加。バンドのメンバーは鳴瀬喜博（ベース)、そうる透（ドラム）、松本孝弘（ギター)、カルメンマキ（ツインボーカル）ら。ビクター音楽産業（現ビクターエンタテインメント）からライブアルバムをリリース。
GRAND PRIX、P.A.F、ソロ・ヴォーカリストとしての活動を経た後、URUGOME、OSAMUMETAL 80's等のバンドでヴォーカルを担当。
2005年（平成17年）には、自身がプロデュースしたギタリスト・岩崎貴文がスーパー戦隊シリーズ第29作『魔法戦隊マジレンジャー』のオープニング・テーマの作曲と歌唱に選ばれたことが縁となり、同作品の挿入歌の歌手に起用され、2006年（平成18年）のスーパー戦隊シリーズ第30作『轟轟戦隊ボウケンジャー』のオープニング・テーマ歌唱者に抜擢されるなど、MAKE-UP時代にオープニング主題歌を担当したTVアニメ『聖闘士星矢』以来のアニメ作品／特撮作品の世界にも進出。
2009年（平成21年）、「EARTHSHAKER」の石原慎一郎とDr.Metal Factoryを結成し、J-POPの楽曲をヘヴィメタル調にカヴァーしたアルバム『カヴァメタNow』、『カヴァメタThen』のアルバム2枚を立て続けに発表。
2010年（平成22年）、スーパー戦隊シリーズ第34作『天装戦隊ゴセイジャー』で2度目のスーパー戦隊作品のオープニング・テーマ歌唱を担当。2018年には、『仮面ライダーアマゾンズTHE MOVIE最後ノ審判』主題歌「EAT, KILLALL」を小林太郎と一緒に歌唱担当。
2019年2月放送の『4週連続スペシャルスーパー戦隊最強バトル!!』のオープニング・テーマ「最高最強SUPER STARS!」では作曲と歌唱を担当。
2019年10月放送のTVアニメ『旗揚！けものみち』にてオープニング・テーマ「闘魂!ケモナーマスク」を歌唱担当。
2022年「Saint Seiya Symphonic Adventure」パリ公演に参加。
2023年「PEGASUS FANTASY A SYMPHONIC EXPERIENCE」メキシコ公演に参加、1万8000人の集客を誇るシンフォニック最大のイベントとなった。