¡Úµð¿Í¡Û±ºÅÄ½ÓÊå¤¬²ÈÂ²¡¦¿ÆÀÌ¤ÎÁ°¤ÇÌÔÂÇ¾Þ¡ÖËå¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¡×¡Ä£²·³³ÚÅ·Àï
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£¹¡½£±³ÚÅ·¡Ê£±£³Æü¡¦£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¤¬ÌÔÂÇ¾Þ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£¸ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££µ²óÀèÆ¬¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï±¦Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤ë¤È¡¢£·²ó£²»à¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï±¦Á°°ÂÂÇ¡¢£¸²ó¤ÎÂè£´ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÃæÁ°°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£³°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÃÏ¸µ¡¦Ä¹ºê¤«¤é²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÖËå¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È·»¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡±ºÅÄ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡½¹¶·â¤Î¸ý²Ð¤È¤Ê¤ëÆóÎÝÂÇ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇ·â¤À¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡¡Ö¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¤½¤Î¸å¤â±¦Á°¡¢ÃæÁ°¤Ç£³°ÂÂÇ¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡£
¡¡¡Öº£Æü¤¿¤Þ¤¿¤Þ²ÈÂ²¤¬¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ëå¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡×
¡½²ÈÂ²¤ÎÁ°¤Ç¸«¤»¤¿º£Æü¤Î³èÌö¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÀ¸åÆü¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¼éÈ÷¤Ç¤âÅê¼ê¤ò½õ¤±¤ë¥°¥é¥Ö¥È¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÎý½¬¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥È¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¬»î¹ç¤Ç½Ð¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½±§ÅÔµÜÁª¼ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£²¿Í¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¥È¥¹¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È´í¤¦¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¥Á¡¼¥à¤Ï¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¤µ¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎý½¬¤«¤é»î¹ç¤ËÆþ¤ëÎ®¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½º£¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¡£
¡¡¡Ö£²·³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±·³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤³¤Ï³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ê¬¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½µå¾ì¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
¡¡¡ÖÌÀ¸åÆü¤«¤é¤â°ú¤Â³¤´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×