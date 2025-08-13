静岡県伊東市の田久保真紀市長の学歴詐称疑惑を調査する百条委員会の6回目の会合が8月13日に開かれ、田久保市長が初めて出頭しました。委員からは卒業証書などについて質問が相次ぎましたが、疑惑の解明にはつながったのでしょうか。

【写真を見る】百条委員会に出頭した田久保伊東市長

＜委員＞

「あなたは（6月28日）それまでは、自身の最終学歴が東洋大学法学部の卒業であると認識していた？」

＜伊東市 田久保真紀市長＞

「卒業できていないという事実を知りましたのは、6月28日に大学の方に訪れた時になります」

議会側の要請に応じて出頭した田久保市長。証人尋問では、提出を拒んでいる「卒業証書」などについて、委員から質問が集中しました。

＜委員＞

「あなたが提出したその卒業証書、それは一体何だったのかというのが、まさにこの委員会がこれから調査していく核心の部分ですので、そのあなたが見せてきた、卒業証書なる物は一体何だったということを教えてください」

＜田久保市長＞

「何だったのかというご質問かと思うんですが、卒業証書とされているものであったというふうに思っています、以上でございます」

＜委員＞

「この（卒業）アルバムを見ていただいて、あなたの持っていたアルバムと同じものなのか教えていただきたい」

＜田久保市長＞

「いま見比べるものがございませんが、同じと思って問題ないかと思います」

＜委員＞

「あなたが卒業をしていたという根拠として、当時議長や副議長に卒業証書を見せた。その時に持っていた卒業証書と卒業アルバムは、あなたその時は本物だと思って、持っていたんですよね？」

＜田久保市長＞

「6月28日に大学に訪れた時に、私が卒業していないという事実、そして除籍であるという事実を知りました、以上でございます」

同じような証言を繰り返す田久保市長。委員長から厳しい注意を受けました。

＜百条委員会 井戸清司委員長＞

「尋問に対しては、質問に対して的確に証言するようにお願いをいたします」

また議長らに"卒業証書"を「チラ見せ」したとされる場面への追及も。

＜委員＞

「議長副議長にしっかり見せない、チラ見せというが、態度が違ったのはなぜか？議長、副議長にはどう見せたのか」

＜田久保市長＞

「報道であるようなチラ見せという事実はありませんで、約19.2秒ほど見ていただいたと記憶しております」

なかなかかみ合わないやり取りが続きましたが、市長への証人尋問は2時間を超えました。

＜田久保市長＞

「質問いただいたことに対して、きちんと自分の中で事実関係に責任を持ってお答えできることをお答えしたと、そのように考えております」

「チラ見せ」行為については。

＜記者＞

「議長に19.2秒卒業証書を示したということですが、ストップウォッチか何かで計ったのか」

＜田久保市長＞

「会話は録音の記録が残っています。それでストップウォッチで計った。以上でございます」

＜記者＞

「田久保市長としてはきちんとみせていたという認識？」

＜田久保市長＞

「私の記録では19.2秒提示した。『きちんと見せてください』『ぱっぱと閉じるのはやめてください』という会話の記録はございません。議長の方からは『いいじゃん』というコメントをいただいております」

議会側はこの「19.2秒」について…

＜伊東市議会 中島弘道議長＞

「一連のやり取りの中ではそのぐらいあったのかもしれないが、実際に見せてくれたのは2回ちらって見せた。誠実さはなかったですね、本当にしっかりと真実を語っているとは思えなかったです」

＜伊東市議会 青木敬博副議長＞

「我々としても本当に早く、百条委員会を閉めて、不信任を出して、もう一度伊東市を正常化したいと願っています」