ÆÃ½¸¤Ï¸¶Çú¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¤è¤½400¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µìÀ©Ãæ³Ø¤Î°ÖÎîº×¤Ç¤¹¡£

¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÂ´¶ÈÀ¸¡É3¿Í¤¬Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

7·î22Æü¡¢Ä¹ºê»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤¢¤ë²ñ¹ç¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤Ï90ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿3¿Í¤ÎÃËÀ­¡£

¸©Î©àû±ºÃæ³Ø¤Î¡ÈÂ´¶ÈÀ¸¡É¤Ç¤¹¡£

8·î9Æü¤Î¸¶Çú¤ÎÆü¤Ë³«¤¯µéÍ§¤¿¤Á¤Î°ÖÎîº×¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¤¿¤á¤Ë½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê´ÝÅÄ ÏÂÃË¤µ¤ó¡Ë

¡Ö·úÊª¤¬¿¿¤óÃæÉÕ¶á¤Ç¸å¤í¤âÈª¤À¤Ã¤¿¡×

Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë´ÝÅÄ ÏÂÃË¤µ¤ó93ºÐ¡£

Â´¶ÈÀ¸¤¿¤Á¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ÖàûÃæ ¿éÖÝ²ñ¡×¤ÎÀ¤ÏÃ¿Í¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ê´ÝÅÄ ÏÂÃË¤µ¤ó¡Ë

¡Ö·úÊª¤¬¿¿¤óÃæÉÕ¶á¤Ç¸å¤í¤âÈª¤À¤Ã¤¿¡×

àû±ºÃæ³Ø1Ç¯¤À¤Ã¤¿80Ç¯Á°¤Î8·î9Æü¡¢Çú¿´ÃÏ¤«¤é1.3¥­¥í¤ÎÄ¹ºê»ÔÁ¬ºÂÄ®¤Î¼«Âð¤ÇÈïÇú¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¼«¿È¤âÂç¤­¤Ê½ý¤òÉé¤¤¡¢Êì¿Æ¤Ï¸¶Çú¤Îµ¾À·¤Ë¡£

¡ÖÀ¸¤­»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î»ÈÌ¿¡×¤È27Ç¯Á°¤«¤é¸¶Çú¤Î¤ª¤½¤í¤·¤µ¤ò¾Ú¸À¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤ó¤Ê´ÝÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢¸¶Çú¤ÎÈï³²¤ò¸ì¤ë¤È¤­¡¢É¬¤º¿¨¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ä

¡Ê´ÝÅÄ ÏÂÃË¤µ¤ó¡Ë

¡ÖµìÀ©Ãæ³Ø¤È¸À¤Ã¤¿¤é13ºÐ¤«¤é16ºÐ¡£°ìÈ¯¤Î¸¶Çú¤ÇÌµ»Ä¤ËÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡×

Æ±µéÀ¸¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£

¸½ºß¤Î¸©Î©Ä¹ºêÀ¾¹â¹»¤ÎÉßÃÏ¤Ë¤¢¤Ã¤¿àû±ºÃæ³Ø¤ÏÇú¿´ÃÏ¤«¤é¤ª¤è¤½800¥áー¥È¥ë¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Á´¹»À¸ÅÌ¤Î3Ê¬¤Î1¤Ë¤¢¤¿¤ë400¿Í¤¢¤Þ¤ê¤ÎÀ¸ÅÌ¤ä¶µ°÷¤¬ÈïÇú»à¡£

´ÝÅÄ¤µ¤ó¤ÎÆ±µéÀ¸¤â¡¢Æþ³Ø¤«¤é¤ï¤º¤«4¤«·î¤Ç300¿Í¤Î¤¦¤Á114¿Í¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Êì¹»À×ÃÏ¤Ç¤Î°ÖÎîÈê·úÎ©¤äÄÉÅéÊ¸½¸¤ÎÈ¯¹Ô¤Ê¤ÉÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤­¤¿Æ±Áë²ñ¤Ï14Ç¯Á°¤Ë²ò»¶¡£

¡Ö²ò»¶¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ÖÎî¹Ô»ö¤À¤±¤Ç¤â¹Ê¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×

¤½¤Î³èÆ°¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤¿¤á´ÝÅÄ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡ÖàûÃæ¿éÖÝ²ñ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£

¹ñ¤ÎÆâ³°¤Ç¾Ú¸À³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë´ÝÅÄ¤µ¤ó¡£

¼«¤é¤Î¡Èµ­²±¡É¤ò¼ã¤¤À¤Âå¤Ë°ú¤­·Ñ¤°³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£

4Ç¯Á°¤Ë¤Ï¡Ä

¡Ê´ÝÅÄ ÏÂÃË¤µ¤ó¡Ë

¡Ö²È¤ÏÁ´¾Æ¡£ËÜ¿Í¡áËÍ¤ÏÉé½ý¡£Êì¤ÏÇú»à¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡×

¼«¿È¤ÎØíºÒ¾ÚÌÀ½ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤­¤¿¤¢¤ë¤â¤Î¤òÄ¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤Ë´óÂ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê´ÝÅÄ ÏÂÃË¤µ¤ó¡Ë

¡ÖÈï³²¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÂ¨»à¡¢»àË´¡¢Éé½ý¡¢Èï³²¤Ê¤·¤Î4¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ ¸¶Çú¤¬Íî¤Á¤Æ¤«¤é1～2¤«·î¤Î´Ö¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤±°õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»àË´¼Ô¡×

àû±ºÃæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÎÈïºÒ¾õ¶·¤òµ­¤·¤¿Ì¾Êí¤Ç¤¹¡£

ÈïÇú¤«¤é80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Î²Æ¡£

°ÖÎîº×¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë´´»öÌò¤Ï¡Ä

¡Ê´ÝÅÄ ÏÂÃË¤µ¤ó¡Ë

¡Ö¤â¤¦¤³¤Î3¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤â¤¦¤¿¤Ç¤¹¤Ê¡×

´ÝÅÄ¤µ¤ó¤Ë²Ã¤¨¡¢

2¤Ä¾å¤ÎÀèÇÚ¡¢ÌÚÂ¼ ÀµÎ¤¤µ¤ó¡¢

1¤Ä²¼¤ÎÊÒ»³ ¹¬Æó¤µ¤ó¤Î3¿Í¤Ë¡£

»²Îó¼Ô¤Î¿ô¤â¡¢°ÆÆâ¤Ï¤¬¤­¤ÎÁ÷¤êÀè¤âÇ¯¡¹¸º¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê´ÝÅÄ ÏÂÃË¤µ¤ó¡Ë

¡ÖºÇ½é²ò»¶»þ¤Ï100¿Í¤¬90¿Í¡¢80¿Í¡Ä¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï10¿ÍÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×

·Þ¤¨¤¿Ä¹ºê¸¶Çú¤ÎÆü¤ÎÄ«¡£

¡Ê´ÝÅÄ ÏÂÃË¤µ¤ó¡Ë

¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£

ÆÃ¤Ë»ä¤Ï°ÖÎî¤Î¸ÀÍÕ¡¢º£¤Þ¤Ç²¿²ó¤«¤ä¤Ã¤¿¤¬Î©ÇÉ¤ÊºÇ¸å¤Î°ÖÎî¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¤¡Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÈó¾ï¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×

²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ä¡£

ÌÚÂ¼¤µ¤ó¡¢ÊÒ»³¤µ¤ó¤â¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÊÊÒ»³ ¹¬Æó¤µ¤ó¡Ë

¡ÖàûÃæ¤ÎÊý¡¹¤òÄÉÅé¤·¤Æ°ÖÎîº×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡×

¡ÊÌÚÂ¼ ÀµÎ¤¤µ¤ó¡Ë

¡Ö½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¿Í¡¹¤ò¼Å¤ó¤Ç°ÖÎîº×¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×

¤½¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¡È°ÖÎî¤Î¤³¤È¤Ð¡É

¡Ê´ÝÅÄ ÏÂÃË¤µ¤ó¡Ë

¡Ö°ìÈ¯¤Î¸¶Çú¤Ë¤è¤êÁ°ÅÓ½Õ½©¤ËÉÙ¤à¼ã¤¤Ì¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¢¤Ê¤¿Êý¤ÎÌµÇ°¤µ¤ò»×¤¦¤È¤­¡¢ÃÇÄ²¤Î»×¤¤¡£

¹¬¤¤¤Ë¤âÀ¸¤­±ä¤Ó¤¿¤ï¤ì¤é¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤ò³ËÊ¼´ï¤ÎÇÑÀä¤ÈÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÈùÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×

Çº¤ó¤ÇËÂ¤®½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ð¤Ï¤³¤¦·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖÍèÇ¯¤Î8·î9Æü¡¢¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×

80Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤âÀ¤³¦¤Ç¤Ï³ËÊ¼´ï¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¶¼°Ò¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ê´ÝÅÄ ÏÂÃË¤µ¤ó¡Ë

¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤ÎÊ¬¤Þ¤ÇÀ¸¤­¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Ä¤â¤ê¡£»Ä¤µ¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤ò¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤ÎÌµÇ°¤µ¤òÀ²¤é¤¹¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡×