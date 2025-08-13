¡Ö¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï²¿¤â¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤ò·º»ö¹ðÈ¯¤¹¤ëÊý¿Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º...ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°ÆÄó½Ð¤Ø
¡ã°ËÅì»Ù¶É ÀÄÅçÍªµ¼Ô¡äÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï8·î13Æü¡¢¼«¿È¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤òÄ´ºº¤¹¤ëÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë½é¤á¤Æ½ÐÆ¬¤·¡¢¾Ú¿Í¿ÒÌä¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ç½ª»Ï¡¢Á°¤ò¸þ¤°Ñ°÷¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÃ¸¡¹¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤äÂç³Ø¤ò½üÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼ÁÌä¤È²óÅú¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¡¢°Ñ°÷Ä¹¤«¤éÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤ë°ìËë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¹ç¸å¡¢°Ñ°÷¤Î1¿Í¤Ï¡Ö¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï²¿¤â¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»ÔÌ±¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãLIVE¤·¤º¤ª¤« Âìß·Íª´õ¥¥ã¥¹¥¿ー¡äÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï½ÐÆ¬¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ï·º»ö¹ðÈ¯¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ãÀÄÅçµ¼Ô¡äÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÏÂ´¶È¾Ú½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ï·º»ö¹ðÈ¯¤¹¤ëÊý¿Ë¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£9·î1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë9·îÄêÎã²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤³¤³ºÇ¶á¤ÎÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë¤Ï±þ¤¸¤º¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤Î¤ß¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔµÄ²ñ¤ä¿¦°÷¤È¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤â½½Ê¬¤Ë¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ËÅì»ÔÀ¯¤Îº®Íð¤Ï¤ª¤µ¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ËÅì»Ô¤Ç¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤«¤éº®Íð¤Î¼ýÂ«¤ò´ê¤¦À¼¤¬ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
