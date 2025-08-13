¡ÖÇ÷ÎÏËþÅÀ¡ª¡×µðÂç´ä¤Î·¡ºï¹©»ö¸½¾ì¤Ë¶½Ê³¡¡¾å¿®±ÛÆ»¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¿¿¾å¤Ç¡ÈÇÜÎ¨50ÇÜ°Ê¾å¡É¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡·²ÇÏ¡¦°ÂÃæ»Ô
²ÆµÙ¤ß¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Î¿Æ»Ò¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¡¢´ä¤òºÕ¤¯¤¿¤á¤Î½Åµ¡¤¿¤Á¡£¹©»ö¸½¾ì¤Î¸«³Ø²ñ¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸«³Ø²ñ¤ÎÇÜÎ¨¤Ï50ÇÜ°Ê¾å¡£
Âç¿Íµ¤¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¤·¤¿»Ò¶¡¤Ï¡ÖÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Ç¤¹¡ª³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÉáÃÊ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢¤¢¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡£
¾å¿®±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ë¤¢¤ë¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¿¿¾å¤Ç¤¹¡£
2017Ç¯¤«¤é¹â¤µ70¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¤Ê´ä¤Î·¡ºï¹©»ö¤ò³«»Ï¤·¡¢¼þ°Ï¤ò°Ï¤ó¤ÀÂ¾ì¤¬¡ÈÍ×ºÉ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡É¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¹©»ö³«»Ï¤«¤éÌó8Ç¯¡£
¹â¤µ70¥á¡¼¥È¥ë¤À¤Ã¤¿µðÂç¤Ê´ä¤Ï¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡£
NEXCOÅìÆüËÜ¡¦»³´ßËÓ¸ù¤µ¤ó¡§
¸½¾õ¹â¤µ30¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢9³ä¤¯¤é¤¤·¡ºï¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯6·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢³Î¤«¤ËµðÂç¤ÊÍ×ºÉ¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¶õ¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NEXCOÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹©»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤Ï2029Ç¯¤ÎÍ½Äê¡£
·¡ºï¤Ï9³ä´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤È¿ô²ó¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ëµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£