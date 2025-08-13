¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µ²¦¼Ô¡¦½Å²¬Í¥Âç¤¬°úÂàÈ¯É½ Äï¡¦¶ä¼¡Ï¯¤Î³«Æ¬¼ê½Ñ¸å¤ÎÅ¾±¡¤â¸ÀµÚ
·§ËÜ»Ô½Ð¿È¤Î¥×¥í¥Ü¥¯¥µー½Å²¬Í¥ÂçÁª¼ê¤¬13Æü¡¢SNS¤Ç°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¥ÂçÁª¼ê¤ÏWBC¤Î¸µÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦¼Ô¤Ç¡¢¤³¤È¤·3·î¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢5·î¤Î»î¹ç¸å¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿Äï¤Î¶ä¼¡Ï¯Áª¼ê¤¬¡¢Âçºå¤«¤é·§ËÜ¸©Æâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÅ¾±¡¤·¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ä¼¡Ï¯Áª¼ê¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¶ÛµÞ¤Î³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥ÂçÁª¼ê¤Ï¡Ö¡ØÄü¤á¤ë¤Ê¤è¡¢´èÄ¥¤ì¤è¡Ù¤ÈËèÆüÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Î¿´¤Î±ê¤ò¾Ã¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£