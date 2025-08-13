Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡ÈNoB¡É¤³¤È»³ÅÄ¿®É×¤µ¤ó¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö¥Ú¥¬¥µ¥¹¸¸ÁÛ¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤ÎÊÑ²½¡¿Åé¤à
¡ãÅé¤à¡ä
¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¥Ú¥¬¥µ¥¹¸¸ÁÛ¡×¤ä¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö±Ê±ó¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ê¤É¤ò²Î¤Ã¤¿¡ÖNoB¡×¤³¤È²Î¼ê¤Î»³ÅÄ¿®É×¤µ¤ó¤¬¡¢¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤Î¤¿¤á9Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬13Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£61ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
NoB¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤ò½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¦¥É¥Í¥¹¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤Ç08Ç¯¤Ë´ÎºÙË¦¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Èõ¸ý½¡¹§¤µ¤ó¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖDESTRUCTION¡ÁÇË²õ³®ÀûÏ¿¡Á¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¡ÖRUNAWAY FROM YESTERDAY¡×¤À¤Ã¤¿¡£µ¼Ô¤ÏÅö»þ¤Ï¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´¶¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë¡¢±ð¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢NoB¤µ¤ó¤Ï¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMAKE¡ÝUP¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢·×4Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯É½¡£¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥Ú¥¬¥µ¥¹¸¸ÁÛ¡×¤òÆ±¥Ð¥ó¥É»þÂå¤ËÃ´Åö¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ÇNoB¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿»þ¡¢Åö»þ¤Ï¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤¬¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÅú¤¨¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬04Ç¯10·î¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¡£MAKE¡ÝUP¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿´°Á´¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ÖMEMORIES OF BLUE¡×È¯Çä»þ¤Ë¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤«¤é¤ÎÆ´¤ì¤Ø¤Î¼èºà¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤È¶½Ê³¤¬º®¤¶¤Ã¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¼èºà¤Ç¡¢¡Ö¥Ú¥¬¥µ¥¹¸¸ÁÛ¡×¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þÅÀ¤Ç¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Î²ò»¶¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£MAKE¡ÝUP¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î»Å»ö¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ì¤¬Àè¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤òÉÕ¤±¤ë¤ä¤êÊý¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¤Ç»Í¶ìÈ¬¶ì¤·¤¿¡×¤³¤È¡¢¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¡Ø¥»¥¤¥ó¥È¥»¥¤¥ä¡ª¡Ù¤Î¤«¤±À¼¤âËÍ¤Î»Å»ö¤Ç¶Ã¤¤¤¿¡×¤³¤È¤Ê¤É¤âÊ¹¤¤¤¿¡£
¤³¤Î»þºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖMAKE¡ÝUP¤Ç¤³¤ì¤À¤±¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°ìÈÖÇä¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ø¥Ú¥¬¥µ¥¹¸¸ÁÛ¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢°ìÎ®¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬ËÜµ¤¤Ç¥«¥Ð¡¼¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¥«¥Ð¡¼¥Ð¥ó¥É¡ÖOSAMU METAL 80'S¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥ª¥µ¥á¥¿¡×¡Ë¤ä¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤ë¥¢¥Ë¥½¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î²ñ¾ì¤Ç¡ÖÀÎ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ø¥Ú¥¬¥µ¥¹¸¸ÁÛ¤¬°ìÈÖÇä¤ì¤Æ¡Ä¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤³¤¦¤·¤Æ²Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¶Ê¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥ª¥µ¥á¥¿¤ò¼èºà¤·¤¿18Ç¯12·î¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÆþÇ°¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£25Ç¯2·î¤Î¸ø¼°È¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢7Ç¯Á°¤Ë¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤Ï¤³¤Î»þ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ÈÂÎ¤ÏÉÂ¤Ë¤à¤·¤Ð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ß¤¸¤ó¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
24Ç¯2·î¡¢Ç¾¼ðáç¤ò¸ø¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¸øÉ½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¥ª¥Õ¥ì¥³¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ö¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£25Ç¯7·î5Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤Ç¤Î¥½¥í¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë¡ÖÂÎÄ´¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×¤È°ÍÍê¤¹¤ë¤âÊÖ»ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é°²½¤·¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
ÉÂµ¤¤ò¸øÉ½¤·¤¿¸å¤â²Î¤¤Â³¤±¤¿»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¤é¤·¤¤À¸¤Êý¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢NoB¤µ¤ó¤È¤¤¤¦À¤³¦Åª¤Ë¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÂ»¼º¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú²»³ÚÃ´Åö¡áÀîÅÄÏÂÇî¡Û