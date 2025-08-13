ULA＝United Launch Alliance（ユナイテッド・ローンチ・アライアンス）は日本時間2025年8月13日、新型の「Vulcan（ヴァルカン、バルカン）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたアメリカ軍の衛星を静止軌道へ直接投入することに成功したと、ULAが報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Vulcan (USSF-106)

ロケット：Vulcan打ち上げ日時：日本時間 2025年8月13日9時56分発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地（アメリカ）ペイロード：Navigation Technology Satellite-3 (NTS-3)

Vulcanは2024年1月に初飛行したULAの新型ロケットで、1段目にはBlue Origin（ブルー・オリジン）が開発した「BE-4」エンジンを2基、2段目「Centaur（セントール）」には1960年代から改良を重ねつつ使用されている「RL-10」エンジンを2基搭載しています。

今回のUSSF-106は2024年10月以来となるVulcanの3回目の打ち上げミッションであり、2025年3月にアメリカ宇宙軍の認証を受けてから初となるNSSL＝国家安全保障宇宙輸送プログラムの打ち上げです。

NTS-3について

ペイロードの「NTS-3」はAFRL＝アメリカ空軍研究所の衛星で、位置・航法・時間（PNT: Positioning, Navigation and Timing）サービスを提供するペイロードの技術実証を準静止軌道で行うということです。

なお、ULAはUSSF-106ミッションのライブ配信を行いましたが、国家安全保障に関わる打ち上げであることから、1段目・2段目の分離とフェアリングを分離した段階で配信は終了し、その後にプレスリリースでNTS-3の軌道投入成功を報告しています。

【▲ アメリカ軍の技術実証衛星「NTS-3」を搭載して打ち上げられたULAの「Vulcan」ロケット（Credit: ULA）】

