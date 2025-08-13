¸µAKB¡¦²ÏÀ¾ÃÒÈþ¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¹æµã¤·¤¿¡×¡¡»öÌ³½ê¤ÎÂçÀèÇÚ¤È½éÂÐÌÌ¤â¡Ä¥Ö¥Á¥®¥ì¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡¡¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¡¦²Î¼ê¤Î²ÏÀ¾ÃÒÈþ¡Ê33¡Ë¤¬12ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê4¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ë»öÌ³½ê¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¤é¤ì¤Æ¹æµã¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎºûºêÎ¤ºÚ¡Ê33¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡È¸·¤·¤¤ÀèÇÚ¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÀ¾¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥Û¥ê¥×¥í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤ÆÇ¯Ëö¤Î²ÎÈÖÁÈ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç½Ð¤ë»þ¤Ë¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤µ¤ó¤Î³Ú²°¤Ë¤´°§»¢¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È»öÌ³½ê¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤È¤Î½éÂÐÌÌ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡»öÌ³½ê¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ø¤Î°§»¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¥¥ã¡¼¥¥ã¡¼¼ã¼Ô¤¬¡È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢ÏÂÅÄ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃúÇ«¤Ê»ÑÀª¤Ç°§»¢¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥á¥¤¥¯Ãæ¤À¤Ã¤¿ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö»ß¤á¤Æ¡ª¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤êÄ¾¤·¤ä¡ª¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤¤À¼¤¸¤ãÊ¹¤³¤¨¤ó¤ä¤í¡ª¡×¤È¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¼¸Ó£¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡²ÏÀ¾¤Ï1²ó³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡Ö¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È°§»¢¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¿·¿Í¤À¤·¡¢¤Þ¤À¼ã¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¥¥ã¥Ô¥¥ã¥Ô¸µµ¤¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬1ÈÖÂç»ö¤À¤Ã¤¿¡£¥Û¥ê¥×¥í¤«¤éÍè¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢Â¾¤Î»öÌ³½ê¤Î»Ò¤è¤ê¤â¸µµ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¼¸Ó£¤·¤¿°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢²ÏÀ¾¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ä²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¹æµã¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£