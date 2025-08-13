ロンドン午前はドル売り一色、ドル円１４７.１８レベルまで下落＝ロンドン為替



ロンドン午前の取引は、各主要通貨に対してドルが売られている。ドル円は147.18レベルに安値を更新。ユーロドルは1.1730レベル、ポンドドルは1.3579レベル、豪ドル/ドルは0.6563レベルなどに本日の高値を更新している。値動きは東京午後以降、ほぼ一方通行となっている。ドル指数は７月２８日以来のドル安水準となっている。



米１０年債利回りもほとんど戻すことなく低下している。東京午前の４．３０％付近から足元では４．２５％へと低下している。昨日の米ＣＰＩを通過して、市場での９月米利下げ観測が高まったことが背景。



株式市場は利下げ観測を好感して上昇しているが、円相場はドル安と円安が交錯しており、方向感に欠けている。ロンドン時間にはドル円の下げが先行したことから、クロス円は売りに押され気味となっている。ユーロ円は一時172.44レベルと本日の安値を広げる場面があった、



USD/JPY 147.29 EUR/USD 1.1722 EUR/JPY 172.66

