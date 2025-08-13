ÉðË¤¬KEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥êÇÆ¼Ô¤ÎÂ¼¾åµÁ¹°¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¡ÉðË¡Ö¤¤¤¤»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡»¥ËÚ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Ô¡¼¥º¥«¥Õ¥§¡õ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ð¡¼¡×¤Ç13Æü¡¢Âè68²ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØinÈ¡´Û¶¥ÎØ¾ìÆÃÊÌ´ë²è¡ÖLEGEND¡¡NIGHT¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆJRAµ³¼ê¤ÎÉðË¡Ê56¡Ë¤È¸µ¶¥ÎØÁª¼ê¤Ç12¡¢16Ç¯KEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥êÇÆ¼Ô¤ÎÂ¼¾åµÁ¹°»á¡Ê51¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢ÃêÁª¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿60¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Àè½µÅÚÍË¤ËJRAÄÌ»»4600¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿ÉðË¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î±þ±ç¤ÏÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡£4600¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿»þ¤âÄ«¤«¤é¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È¡£¥´¡¼¥ë¤·¤¿¸å¤âÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¹¬¤»¡×¤È´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò²ó¸Ü¡£
¡¡Â¼¾å»á¤â¡Ö¤·¤ó¤É¤¤»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ÉÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²¹¤«¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£