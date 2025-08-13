¥Ù¡¼¥·¥¹¥È»ûÂô¸ù°ì¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¥ó¥¬¡¼¤Ç¤·¤¿¡×»³ÅÄ¿®É×¤µ¤ó¤Î»àÅé¤à
¡È¤Æ¤é¤Á¤ó¡É¤³¤È¥Ù¡¼¥·¥¹¥È»ûÂô¸ù°ì¡Ê62¡Ë¤¬13Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ë¾Êó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿»³ÅÄ¿®É×¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¥ó¥¬¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¥Ð¥ó¥É¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È´Ø¤ï¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö°Â¤é¤«¤Ë¤ªÌ²¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢OSAMU METAL 80's¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢°ìÎ®¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬ËÜµ¤¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·ëÀ®¤·¤¿OSAMU METAL 80's¤Ê¤É¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£