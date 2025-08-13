フリーアナウンサー古舘伊知郎（70）が13日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。学歴詐称疑惑の渦中にある静岡県伊東市の田久保真紀市長について「すごく悲しくなりますよね」と述べた。

MC石井亮次から「伊東市にとって誰も幸せにならない話題を延々とやってる気がして」と語り掛けられると、古舘は「やっぱりね、すごく悲しくなりますね」と話し「もう、スッとうそを認めて降りてもらいたい。本当にむなしいよ」と声のトーンを落としてつぶやいた。

13日、田久保氏を調査するために設置された市議会の百条委員会（百条委）が行われ、田久保氏が出頭し、証人尋問に臨んだ。

田久保氏は、市議会の議長、副議長に「卒業証書」とされる書類を「チラ見せ」したと指摘されていることに関して問われた際、「チラ見せ」を否定。「秘書課長にはしっかり見せたにもかかわらず、なぜ議長や副議長になぜしっかり見せなかったのかというご質問に関しましては、私は議長の方に、約19・2秒ほど見ていただいた。チラ見せの事実はない」と述べ、指摘を再三否定した。

田久保氏の「19・2秒ほど見せた」答弁の際には、一部出席者から「19・2秒…」と失笑が漏れる場面もあった。

百条委は午前10時に始まり、午後12時30分前に終了。田久保氏は冒頭で「私は良心に従い真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓います」と宣誓していた。