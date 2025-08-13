東京Vvs名古屋 スタメン発表
[8.13 天皇杯4回戦](味スタ)
※19:00開始
主審:荒木友輔
副審:野村修、安藤康平
<出場メンバー>
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 2 深澤大輝
DF 6 宮原和也
DF 15 鈴木海音
MF 16 平川怜
MF 17 稲見哲行
MF 20 食野壮磨
MF 40 新井悠太
FW 25 熊取谷一星
FW 27 白井亮丞
FW 37 川崎修平
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 29 佐古真礼
DF 3 谷口栄斗
MF 19 松橋優安
MF 28 山本丈偉
MF 30 川村楽人
MF 39 仲山獅恩
MF 8 齋藤功佑
FW 9 染野唯月
監督
城福浩
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 2 野上結貴
DF 6 河面旺成
DF 20 三國ケネディエブス
MF 9 浅野雄也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 17 内田宅哉
MF 55 徳元悠平
FW 18 永井謙佑
FW 22 木村勇大
控え
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 3 佐藤瑶大
DF 70 原輝綺
MF 27 中山克広
MF 66 山中亮輔
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
FW 11 山岸祐也
FW 30 杉浦駿吾
監督
長谷川健太
