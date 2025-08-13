◇セ・リーグ 巨人―中日（2025年8月13日 東京D）

巨人の内海哲也投手コーチ（43）は日米通算199勝目を目指して中5日で先発マウンドに上がっている田中将大投手（36）について「ランナーが出るとコースを狙いすぎているように見える。先制してもらった3点を守ろうとするのではなく、自分の球を信じてどんどんゾーン内で勝負していってほしい。一人一人勝負して、行けるところまで行ってほしい」と試合中にエールを送った。

巨人打線は初回に丸の先頭打者アーチ、岸田の犠飛、中山の適時二塁打で一挙3点先取。田中将は3回まで無失点に抑えている。

内海コーチは、田中将が98日ぶりの1軍復帰戦となった7日のヤクルト戦（東京D）では「絵になるなぁ〜。悔しさもあったなか、2軍で結果を残してまた1軍のマウンドに上がってくれている。2軍に行く前よりも全てが良くなっている印象。チームも良い流れなので、マー君のピッチングでさらに勢いづけられるようなピッチングをしてほしい」と球団を通じて愛情たっぷりにコメントしていた。

ブルペン担当の内海コーチ。ベンチだけでなく、ブルペンも含めてみんなで戦っている。