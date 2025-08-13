ブルックリン・ベッカム＆ニコラ・ペルツ、二度目の結婚式にペルツ家が総出で祝福 不仲のベッカム家の姿はなし
ベッカム家のメンバーとの不仲が報じられる長男ブルックリン・ベッカムと妻ニコラ・ペルツ。先日、結婚の誓いを新たにしたが、ベッカム家からの参加者はなく、ペルツ家メンバーが総出で祝ったようだ。
【写真】結婚の誓いをするブルックリン＆二コラ
ニコラが現地時間8月11日にインスタグラムを更新し、ブルックリンと挙げた2度目の挙式の様子を公開。「私たちにとって、とっても大切な一日になりました」とキャプションを付け、父ネルソン・ペルツの前で愛を誓う姿や、ウェディングドレスでバラを手にポーズを取る写真、母クラウディア・ペルツや妹のブリタニー・ペルツ、兄のウィル・ペルツとブラッド・ペルツら、家族で写した記念写真をシェアした。
2人は、8月2日に改めて結婚式を行ったと伝えられており、「2人がこの数年で築いてきた愛と献身を祝うためのイベントであり、一生残る思い出を作るためでした」と関係者が明かしていた。ブルックリンもまた、インスタグラムにてこの日の様子をシェア。「フォーエバー、マイガール」と綴っている。
2019年10月に交際をスタートし、翌年1月にインスタグラムにて関係を公表。それから7カ月後に婚約を発表し、2022年4月、フロリダにあるニコラの実家の邸宅で、豪華ゲストを招いて結婚式を挙げた2人だが、結婚当初からヴィクトリアとニコラの嫁姑問題が取り沙汰されるなど、ベッカム家との間で確執が伝えられていたが、最近になって悪化が伝えられている。
不仲が伝えられるデヴィッドとヴィクトリア、弟のロメオやクルスは、現在南仏サントロペ沖にて、毎年恒例のヨットバカンス中。ブルックリンとニコラはこれに参加せず、代わりにニコラの実家がチャーターしたスーパーヨットで一足早く近くを旅行。関係者は、これをライバル心むき出しの行為だと指摘し、「ブルックリンのヨットは、デヴィッドとヴィクトリアのヨットを小さく見せます。これは経済的な誇示です」とコメント。「親子関係は酷く悪化していますが、ブルックリンは運が良い。ニコラと彼女の両親、ネルソンとクラウディアが今では彼の家族です。彼が贅沢な暮らしを満喫しているのは確かです」と語っていた。
なおブルックリンは先日、Peopleに対し結婚の誓いを新たにしたことを認め、「本当に美しい経験をしたかっただけ。本当にキュートな思い出が欲しかったんです」とコメント。「正直に言うと、彼女となら毎日でも結婚の理解を新たに出来る。人にとって一番重要なのは、人生を共に過ごす相手を見つけることだと思う。人格形成に直結する」と話し、「本当にキュートで、楽しかったです」と加えたそうだ。
引用：「Nicola Peltz」インスタグラム（＠nicolaannepeltzbeckham）
