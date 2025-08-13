JO1Çò´äÎÜÉ±¡¢ÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤ÏºÊ¡©¡¡À¾ÅÄ¥·¥ã¥È¥Ê¡¼»á¤Î¤Î¤í¤±¤ËÊØ¾è
¡¡11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤ÎÇò´äÎÜÉ±¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥¢¥º¥ï¥ó¡¿AS ONE¡Ù¡Ê8·î22Æü¸ø³«¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢ºÇÂ®¾å±Ç²ñÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û²£¥Ô¡¼¥¹¤Ç¼Ì¿¿¤ò¼è¤ëÇò´äÎÜÉ±¡õÆü³ÞÍÛ»Ò¤é
¡¡Çò´ä¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¤âÉÔ³Î¤«¤ÊÌ¤Íè¤ËÇº¤àÃÏµå¤Î¹â¹»À¸¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¥è¥¦¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¼çÂê²Î¡Ö½äÀ±¡×¤Ï¡¢Çò´ä¤Î¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë½é±Ç²è¼çÂê²Î¤È¤Ê¤ê¡¢RUKIÌ¾µÁ¤ÇÇò´ä¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡À¼Í¥½éÄ©Àï¤ò½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤ÈÇò´ä¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¼ç±é¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¼Í¥¤ä¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¤¹¤´¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥×¥é¥¹¤·¤Æ¼çÂê²Î¤âºî¤ë¡£ËÜÅö¤Ë2¤Ä¤Î½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ²á¤´¤·¤¿2¡¢3¥ö·î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£1½µ´ÖÁ°¤Ë»î¼Ì¤Ç¸«¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶Æ°¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òº£¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Ë¤«¤±¡¢ÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£µÓËÜ¤ÎÀ¾ÅÄ¥·¥ã¥È¥Ê¡¼»á¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤³¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤¢¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏºÊ¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¡£ÀÞ¤ê»æ¤âÂç¹¥¤¤À¤«¤éÀÞ¤ê»æ¤ÈÀÚ¤ê¤ÏÎ¥¤»¤Ê¤¤¡£±é·à¤È¤âÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¤·¡¢µÓËÜ¤È¤âÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤âºÊ¤È¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤í¤±¤¿¡£
¡¡¼¡¤ÏÇò´ä¤¬²óÅú¤¹¤ë½çÈÖ¤Ë¡£Çò´ä¤Ï¡ÖËÍ¤ÏºÊ¤ÈÀÞ¤ê»æ¡×¤ÈÀ¾ÅÄ»á¤ò¥¤¥¸¤ê¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Öº£²ó¡¢³Ú¶Ê¤òºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤È¤«¤â¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤È²»³Ú¤Ï¤«¤Ê¤êÌ©ÀÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢²»³Ú¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¡¢²¿¤«·ù¤Ê¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À»þ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²»³Ú¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æµ¢¤ë¼Ö¤ÎÃæ¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤¤¤ÆÌþ¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖºÊ¤â¡×¤ÈÇò´ä¤¬ÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤È¡¢À¾ÅÄ»á¤Ï¡Ö¥ï¥·¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥à¡ØÀ±¤ÈÍã¤Î¥Ñ¥é¥É¥¯¥¹¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤ò³«»Ï¡£¸¶ºî¤ÎÀßÄê¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤òÆ§½±¤·¡¢ÀÅÌî¹¦Ê¸´ÆÆÄ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¤â¤È¤ËÀ©ºî¿Ø¡¦µÓËÜ²È¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¿·¤¿¤ËÀßÄê¤·¡¢¸¶ºîÆ±ÍÍ¤ËÄçËÜµÁ¹Ô»á¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÇòÀÐÀ²¹á¡¢Æü³ÞÍÛ»Ò¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÇòÀÐÀ²¹á¡¢Æü³ÞÍÛ»Ò¤â»²²Ã¤·¤¿¡£