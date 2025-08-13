JO1白岩瑠姫、10代のころの悩みは「モテたい」 まだまだモテ街道を真っしぐら
11人組グローバルボーイズグループ・JO1の白岩瑠姫が13日、都内で行われた長編アニメーション映画『アズワン／AS ONE』（8月22日公開）ジャパンプレミア最速上映会舞台あいさつに参加した。
【全身ショット】カッコイイ！サプライズで生歌唱した白岩瑠姫
白岩はミュージシャンを目指しながらも不確かな未来に悩む地球の高校生である主人公・ヨウの声を演じる。さらに主題歌「巡星」は、白岩のセルフプロデュースによる初映画主題歌となり、RUKI名義で白岩が担当する。
声優初挑戦を祝福されると白岩は「ありがとうございます！」と笑顔。「まさか自分が主演でこうやって声優やらしていただくと思ってなかったので、お話を聞いた時はすごくびっくりしましたし、プラスして主題歌も作る。本当に2つの初めてのことをやらせていただいたので、とてもプレッシャーを感じて過ごした2、3ヶ月でした」と振り返る。1週間前に試写で見たという。「本当に自分の作品なんですけど、めちゃくちゃ感動して、それを今から皆さんに見ていただけるっていうのがすごく幸せですね」と笑顔で語った。
イベントでは、作品にかけ、10代のころの悩みを語ることに。白岩は「普通です。モテたい、みたいな」と照れながら明かした。「やっぱり男として生まれてきたからにはモテる人生がカッコいいな、と」とし、10代のころからモテそうだが「まだまだ行くっすよ！いつ止まろうかなって考えてます」とニヤリとしていた。
今作は、アーケードゲーム『星と翼のパラドクス』を原作として制作を開始。原作の設定と世界観を踏襲し、静野孔文監督のコンセプトをもとに制作陣・脚本家とともに生み出した完全オリジナルストーリー作品となっている。登場人物はすべて新たに設定し、原作同様に貞本義行氏がキャラクターデザインを担当する。
この日は、白石晴香、日笠陽子、脚本の西田シャトナー氏も参加した。
