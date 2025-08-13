Ê©¥¸¥ã¥Ã¥¯¥ë¥Þ¥í¥ï¾Þ¤Ï¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§¡¼¥Î¡¢¥´¡¼¥È¥¥¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ê¤É10Æ¬¤¬ÅÐÏ¿·ÑÂ³¡¡ÅÐÏ¿¼è¾ÃÄù¤áÀÚ¤ê
¡¡JRA¤¬ÇÏ·ô¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¥ë¥Þ¥í¥ï¾Þ¡ÊÊ©G1¡¢17Æü¡¢¥É¡¼¥ô¥£¥ë¼ÇÄ¾Àþ1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÅÐÏ¿¼è¾Ã¡Ê¼è¾ÃÎÁ1200¥æ¡¼¥í¡áÌó20Ëü±ß¡Ë¤¬13Æü¡¢Äù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢10Æ¬¤¬ÅÐÏ¿¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤Ï¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§¡¼¥Î¡¢¥´¡¼¥È¥¥¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î2Æ¬¤Ç¡¢¥¶¥Ó¥¢¥ê¡¢¥í¥¶¥ê¥ª¥ó¡¢¥À¥ó¥·¥ó¥°¥¸¥§¥ß¥Ê¥¤¡¢¥Î¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¹¥Ô¡¼¥Á¡¢¥¥ó¥°¥´¡¼¥ë¥É¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¥ô¥§¥é¥¹¥±¥¹¡¢¥ê¥À¥ê¡¢¥¶¥é¥¤¥ª¥ó¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿10Æ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡42Æ¬¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬º£½Õ¤ËÊ©2000¥®¥Ë¡¼¤òÀ©¤·¤¿¥¢¥ó¥ê¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¢Ê©¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥«¥ß¡¼¥æ¥Ô¥µ¥í¤Ê¤É¤¬ÅÐÏ¿¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡14Æü¤ËÄÉ²ÃÅÐÏ¿¡ÊÅÐÏ¿ÎÁ7Ëü2000¥æ¡¼¥í¡áÌó1188Ëü±ß¡Ë¤È½ÐÇÏÅêÉ¼Á°¤Î¼è¾Ã¡Ê¼è¾ÃÎÁ2600¥æ¡¼¥í¡áÌó43Ëü±ß¡Ë¡¢½ÐÇÏÅêÉ¼¤¬¤¢¤ê¡¢½ÐÁöÇÏ¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£