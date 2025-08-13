カンデオ・ホスピタリティ・マネジメントは、昨年7月に開業した「カンデオホテルズ大阪ザ・タワー」内の、アニバーサリー利用で人気を誇る直営レストラン「THE C's SKY DINING（ザ・シーズ スカイダイニング）」において、秋の食材を使った季節限定ビュッフェ「The C's Sky Dining Autumn Buffet（ザ・シーズ スカイダイニング オータムビュッフェ）」を、9月2日〜11月30日のランチ・ディナータイムで提供開始する。なお、予約は8月1日〜開始している。

「カンデオホテルズ大阪ザ・タワー」の17階に構える直営レストラン「THE C's SKY DINING」は、全面ガラス張りの大きな窓から大阪の美しい景色（御堂筋）が一望できるオールデイダイニング。全時間帯ビュッフェ方式を採用しており、旬の食材を全国から厳選し、手作りにこだわったメニューを豊富に揃えている。また、ランチ・ディナーは、季節折々の素材にこだわった本格イタリアンビュッフェを提供しており、厳選したワインとの“食べ合わせやマリアージュ”を存分に愉しめる。高品質ながらも、手軽な価格で楽しめるワインと料理で唯一無二の体験を味わうことができる。





今回、色づく大阪の秋を五感で楽しみながら、少し贅沢な非日常を味わってもらいたいという想いから、ランチ、ディナータイム限定で秋の食材を使った「The C's Sky Dining Autumn Buffet」を9月2日〜11月30日で開催する。

秋の味覚の秋刀魚を使用した「秋刀魚のプッタネスカ」や、白ワインとのマリアージュも絶妙な「栗とりんごのデザートピッツァ」、日本のぶどうで約0.2％の収穫量の希少なナガノパープルを使用したドリンクなど、秋を五感で味わえる季節限定メニューを用意した。

ランチ・ディナーそれぞれで限定メニューも用意しており、何度訪れても新たな発見と感動を届ける。ぜひ家族や友人、大切な人と一緒に非日常溢れる秋限定の「The C's Sky Dining Autumn Buffet」を楽しんでほしい考え。

［「The C's Sky Dining Autumn Buffet 」概要］

メニュー名：The C's Sky Dining Autumn Buffet（ザ・シーズ スカイダイニングオータムビュッフェ）

対象期間：9月2日（火）〜11月30日（日）のランチ・ディナータイム限定

予約期間：8月1日（金）〜11月30日（日）

対象レストラン：「THE C's SKY DINING」（カンデオホテルズ大阪ザ・タワー17階）

時間：ランチ90分制、ディナー120分制

ランチビュッフェ料金：

＜平日＞ランチビュッフェ＋プレミアムドリンクフリーフロー：6050円

＜土日祝＞ランチビュッフェ＋プレミアムドリンクフリーフロー：6600円

ディナービュッフェ料金

ディナービュッフェ＋プレミアムドリンクフリーフロー：8800円

（すべて税込）

カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント＝https://www.candeohotels.com/ja