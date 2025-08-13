花江夏樹がInstagramを更新し、フロリダのウォルト・ディズニー・ワールドを訪れた家族旅行の様子を投稿。思い出が詰まった“夏休みショット”の数々に、ファンからの温かいリアクションが相次いでいる。

今回の投稿には、花江がスター・ウォーズエリアでライトセーバーを構える姿や、キャラクターたちとのグリーティングをする姿、子どもを肩車する“パパの顔”が垣間見えるショットなど、バリエーション豊かな写真がずらり。中でも注目を集めているのが、アトラクション中に撮影された一枚で、髪が逆立ち、手を合わせて写る姿にファンからは「まるで悲鳴嶼さん！」との声が上がっている。

投稿文では、「今年の夏休みは、いつもより多くの9日間！」と切り出し、1年前から計画していた念願の旅行であったことを明かしている。今回の旅行では、全パークをまんべんなく制覇し、現地の友人たちに助けられながら充実した時間を過ごしたという。また、三森すずこファミリーとの偶然の合流や、『鬼滅の刃』の英語吹替版で禰󠄀豆子役を務めるアビー・トロットとの再会など、思いがけない嬉しい出会いもあったようだ。

さらに、「娘たちは長時間のフライトも泣くことなく乗り切り（トランジットもあったので、途中シカゴ観光も満喫）念願のアナとエルサとの写真も撮れました。旅先ではスティッチに大ハマり。ほかにもエプコットの『レミーのおいしいレストラン』のアトラクションがお気に入りだったようです」と娘たちの様子も綴った。

コメント欄には、「ほのぼの写真見て癒されてたのに、最後の写真でお茶吹いた」「肩車してる花江パパ素敵です」「花江シスターズ可愛いです」といった声が並び、家族の時間の温かさが伝わる投稿に、ファンからもリアクションが集まっている。（文＝すなくじら）