¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£±£³Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢»ÔÄ¹»þÂå¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤¿Ì±Çñ¿ä¿Êºö¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£µÇ¯Åö»þ¡¢Âçºå»ÔÄ¹¤À¤Ã¤¿¶¶²¼»á¤Ï¡¢ÆÃ¶èÌ±Çñ¤Î³èÍÑ¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Âçºå¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÆÃ¶èÌ±Çñ¤Î¤¦¤ÁÌó£¹£µ¡ó¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì±Çñ¤ò½ä¤ë¡Ö¤´¤ß¡¢Áû²»¡¢¼£°Â¡×¤Ê¤É¤Î¶áÎÙ½»Ì±¤«¤éÂçºå»Ô¤Ø¤Î¶ì¾ð¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£±Ç¯¤Ë£¸£¸·ï¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬£²£´Ç¯¤Ë¤Ï£³£¹£¹·ï¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Âçºå»Ô¤Ï¡Ö¶ì¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âË¡Î§¤Ë¶ñÂÎÅª¤Êµ¬Äê¤¬¤Ê¤¯½èÊ¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¹ñ¤ËÂÐ¤·Ë¡²þÀµ¤òµá¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤òÁÊ¤¨¤ë»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿¶¶²¼»á¤Ï¡ÖÁÛÄêÆâ¤ä¡¼¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥×¤òÎ¢ÊÖ¤·¡Ö¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡À¯ºö¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤¨¤ÇÌäÂê¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö£Ö£Ô£Ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤ì¤Ï¥À¥á¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¾õ¶·¤òÁÛÄêÆâ¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÄ¹»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö£²£°£±£µÇ¯Åö»þ¡¢Âçºå¤Ï·ÐºÑ¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë·Êµ¤¤¬°¤¯¤Æ¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤âÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ò¤É¤ó¤É¤óÆþ¤ì¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ê½½Ê¬¤Ê¿ô¤Î¡Ë¥Û¥Æ¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì±Çñ¤Ã¤Æ¤Î¤òÂçºå¤Ç¤Þ¤º¤ä¤í¤¦¤È¡£¼ÂºÝ¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¿¤ÓÎ¨¤¬Âçºå¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÉÔÆ°»º¼è°ú¤â³è¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö½»Ì±¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥ë¡¼¥ë¤È¤«Â¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÃÏ°è¤Î¥¾¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¡Ø¤³¤³¤ÏÌ±Çñ¤¬¤¤¤¤¡£¥À¥á¤À¡Ù¤È¤«ÃúÇ«¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ï²£»³¡Ê±Ñ¹¬¡¦Âçºå¡Ë»ÔÄ¹¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤È¤Ï¡×¤È¥É¥ä´é¤ò¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¶¦±é¼Ô¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡Î¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¶¶²¼»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë½»Ì±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¿½¤·¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼êÅö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²£»³»ÔÄ¹¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ä¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¡ÊÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ½è¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡ËËÜÅö¤ËËÍ¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤ò²ð¤·¡¢µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤È²£»³»ÔÄ¹¤Ë¡ÖÌ±Çñ¤Ï¤â¤¦¤«¤ê¤Þ¤¹¡££±Éô²°£±·î£±£°Ëü±ß¤ÇÂß¤¹¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¡ÊÄÂÂßÊª·ï¡Ë¤òÌ±Çñ¤Ë¤¹¤ë¤È£´£°Ëü¡Á£µ£°Ëü±ß¡££±Çñ£±Ëü£µ£°£°£°±ß¤¯¤é¤¤¤È¤ì¤ë¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¤«¤Ã¤¿Ì±Çñ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤«¤é°ìÄê³ä¹ç¤òÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¡£Ì±Çñ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¤â¤¦¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¼þ¤ê¤ÎÁÝ½ü¤òÃÏ°è½»Ì±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤ä¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤«¤é¡×¤ÈÄó°Æ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖËÍ¤Î»¶¤é¤«¤·¤¿¥ä¥Ä¡ÊÀ¯ºö¡Ë¤ò¿¬¤Ì¤°¤¤¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¿½¤·¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿È¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤·¤¿ÅìÌî¹¬¼£¤Ï¡Ö£²£°Ç¯¤°¤é¤¤¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤±¤É¡Ê¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¡Ë½é¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
