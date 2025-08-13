広島市の安佐動物公園でマルミミゾウのメイが無事出産しました。園内には多くのお祝いメッセージが寄せられています。

広島市の安佐動物公園は夏休み中の家族連れで賑わいを見せています。大きな動物を間近に見たり、実際に触れることもできます。



■来園者

「毛皮のセーターよりめっちゃフワフワめっちゃ気持ちい」



園の一角には出産を終えたマルミミゾウ・メイの企画展が開かれています。

マルミミゾウはアフリカに生息する小型のゾウで、飼育は世界で3頭のみです。

赤ちゃんが生まれたのは8月5日。国内初の繁殖に成功しました。

性別はオスでお母さんのメイのお乳を飲む様子や元気に動き回る姿が確認されています。

赤ちゃん誕生をお祝いするお花や多くのメッセージも寄せられています。



■来園者

「生まれてきてくれて良かった。大きくなったところが見られるのが楽しみ。」



■ゾウ飼育担当 栗原 龍太 さん

「ホッとしています。すごく元気に動いているし活発な子。これから親子の様子をお客さんに見てもらってゾウへの理解を深めてもらえたら」



名前や公開日時は決まっていませんが、新たなアイドルの誕生に園内はお祝いムードです。

【2025年8月13日放送】