µÜÀ¤Î°Ìï¡¢¿·¶Ê¡ÖGRAVITY¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ø¸þ¤±¤¿¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥½¥ó¥°¤Ë
¡¡µÜÀ¤Î°Ìï¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖGRAVITY¡×¤ò8·î27Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§µÜÀ¤Î°Ìï¡¢ÇÐÍ¥¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¡¡¥À¥ó¥¹¤â¥é¥Ã¥×¤â¤³¤Ê¤¹Â¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¡Ë
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¼«¿È¤â¥Ð¥ìー·Ð¸³¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢2025 TBS¥Ð¥ìー¥Üー¥ë±þ±ç¥µ¥Ýー¥¿ー¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ìーÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¡¢¼«¤é´¶¤¸¤¿¤³¤È¤äÁÛ¤¤¤òÉ½¸½¤·¡¢¼«¿È¤Çºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥½¥ó¥°¤À¡£
¡¡²¿¤«¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë»É¤µ¤ë¡¢³ëÆ£¤ä¶ìÇº¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥êー¥¹¤ÎÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¿·¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£Æ°¤¤Î¤¢¤ë½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¡È°úÎÏ¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤ÎÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤¿»Üºö¤Ê¤É¤¬º£¸å¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Í½Äê¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë