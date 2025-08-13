¡Ö»Íµ¨Åç¡×¤Ç¥¯¥ë¡¼¤¬°û¼ò¡¡ÉÊ¼Á¥Á¥§¥Ã¥¯Ä¶¤¨¤¿¤È½èÊ¬
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¡ÖJRÅìÆüËÜ¤Ó¤å¤¦¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡õ¥»¡¼¥ë¥¹¡×¤Ï13Æü¡¢¹ë²Ú¿²ÂæÎó¼Ö¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥¤¡¼¥È»Íµ¨Åç¡×¤Î¼ÖÆâ¤Ç¡¢°û¿©¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥È¥ì¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼6¿Í¤¬¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¾èµÒÄó¶¡ÍÑ¤Î¼ò¤ò·«¤êÊÖ¤·°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò»î°û¤¹¤ëÌò³ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÉÊ¼Á¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¶ÈÌ³¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢6¿Í¤ä¼ÒÄ¹¤é¤ò½èÊ¬¤·¤¿¡£¼ò¤Î¼è¤ê°·¤¤Êý¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÆ³¤ÎÅ°Äì¤ò¿Þ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢6¿Í¤Ï2022Ç¯9·î°Ê¹ß¡¢µÙ·ÆÃæ¤Ë¼ÖÆâ¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ê¤É¤Ç¾èµÒ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¼ò¤ò°û¤ó¤À¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢ÆâÉôÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ê¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢½¾¶È°÷¤Ï¡ÖÇÑ´þ¤¹¤ë¤â¤Î¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£