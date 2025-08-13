¿À¼ÒÆâÆ§ÀÚ¤Ç¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¡¡ÂæÏÑ¤Î´Ñ¸÷µÒ¡¢¼×ÃÇµ¡¤Ê¤·
¡¡13Æü¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢º´²ì¸©ÍÅÄÄ®¤ÎÆ«»³¿À¼Ò¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ëJRº´À¤ÊÝÀþ¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤«¤é´Ñ¸÷¤ÇË¬¤ì¤¿½÷À¤¬ÉáÄÌÎó¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤¿¡£JR¶å½£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤Ï¿À¼Ò¤Ë¸þ¤«¤¦³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¡¢·ÙÊóµ¡¤Ï¤¢¤ë¤¬¼×ÃÇµ¡¤¬¤Ê¤¤¡ÖÂè3¼ïÆ§ÀÚ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤ä±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤¬»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï¸â½¨Íö¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¡£Æ§ÀÚÆâ¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÆ°²è¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Îó¼Ö¤Î¾èµÒÌó40¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡JR¶å½£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤ÇÆÃµÞ10ËÜ¤ò´Þ¤à·×14ËÜ¤¬±¿µÙ¤·¡¢ÌóÀé¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¡£