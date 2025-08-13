日本ゴルフ協会（ＪＧＡ）は１３日、日本シニアオープン（９月１８〜２１日、神奈川・相模原ＧＣ東Ｃ）に、開催クラブ会員で前巨人軍監督の原辰徳氏（６７）が特別承認選手として出場すると発表した。

原氏は現役時代から親しんでいるゴルフでトップアマチュアとして高い実力を示し、２００４年には相模原ＧＣのクラブチャンピオンを獲得。シニアツアーは４試合出場経験があるが、ナショナルオープンは初出場となる。スポーツ報知に「命がけで挑んだ野球、そして大好きな趣味であるゴルフ。そういう中で挑戦ができる舞台を作っていただいたことは大変光栄に思います。少しでもゴルフ界、スポーツ界にとってプラスになるんであればありがたいことです」とコメントを寄せた。

シニアツアーは１８年の熊本・阿蘇シニアオープンゴルフトーナメント（５９位）、ファンケルクラシック（７３位）、２４年のファンケルクラシック（７５位）、２５年の倉本昌弘ＩＮＶＩＴＡＴＩＯＮＡＬ ＥＡＧＬＥ ＣＵＰ シニアオープンチャリティートーナメント（８３位）に出場した実績がある。