¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¡ÉËßÅôäÆ¡É¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êè»²¤ê¡¡¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤Ï¡Ö1»þ´ÖÂÔ¤Á¡×¤Î¹ÔÎó
13Æü¤ÏËß¤ÎÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¹Åç»ÔÆâ¤Î»û¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êè»²¤ê¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿§Á¯¤ä¤«¤ÊËßÅôäÆ¤¬ÊÂ¤Ö¡¢¹Åç»ÔÃæ¶è¤ÎÔ¤Î¶»û¡£ËßÅôäÆ¤Ï¸©À¾ÉôÆÃÍ¤Î½¬´·¤Ç¤¹¡£
Ä«¤Ï¤ä¤¯¤«¤é²ÈÂ²Ï¢¤ì¤¬Ë¬¤ìÀèÁÄ¤Ø´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½éËß¤ò·Þ¤¨¤¿¿Í
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉºòÆü¡¢¤ª¤È¤È¤¤±«¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¤¤ç¤¦¤ª»²¤ê¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×
Ô¤Î¶»û¤Ç¤Ï13Æü¡¦14Æü¤Ë»²¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤Ë¤ÏÌó1»þ´ÖÂÔ¤Á¤Î¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µþÅÔ¤«¤éË¬¤ì¤¿²ÈÂ²
¡Ö¡ÊÈïÇú¥Ô¥¢¥Î¤ò¸«¤Æ¡ËÊ¿ÏÂ¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃÆ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Í¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¡£ÇúÃÆ¤ÏÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤ÏÂÔ¤Á»þ´Ö¤ÎÃ»¤¤¥¦¥§¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤Û¤«¡¢8·î¤Î³«´Û»þ´Ö¤ò1»þ´Ö¿¤Ð¤·¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯8·î13ÆüÊüÁ÷¡Û