¡Ú ¥«¥ï¥é¥Ü ¡Û¡¡¥é¥¤¥Ö¤ÎÎ¢Â¦¡¡¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¡¦ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤µ¤ó¤¬¡ÖÌ©Ãå¡×¥ê¥Ý¡¼¥È¡¡¡Ú¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Û
¡Ö£Ë£Á£×£Á£É£É £Ì£Á£Â¡¥¡×ÄÌ¾Î¡Ö¥«¥ï¥é¥Ü¡×¤È¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ª
£²£°£²£²Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó £Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤òÄ¹½÷¡£
£²£°£²£³Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î£Ã£Á£Î£Ä£Ù £Ô£Õ£Î£Å¤¬¼¡½÷¡£
µîÇ¯£³·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î£Ó£×£Å£Å£Ô £Ó£Ô£Å£Á£Ä£Ù¤¬»°½÷¡£
¤½¤·¤ÆµîÇ¯£¸·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î£Ã£Õ£Ô£É£Å £Ó£Ô£Ò£Å£Å£Ô¤¬Ëö¤Ã»Ò¤È¤·¤Æ¡¢£´¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÄÌ¾Î¡Ö¥«¥ï¥é¥Ü£´»ÐËå¡×¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ª¤è¤½£±£²£°£°£°¿Í¤òÆ°°÷¡ª
¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó £Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤ÎÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤µ¤ó¤¬¡Öº¸¶»¤Ë¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤ò·È¤¨¤Æ¥ê¥Ý¡¼¥È´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÎ¢Â¦¤È³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁÇ´é¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¼èºà¡£
¸á¸å£´»þÈ¾¡¢£´»ÐËå¤ÎÃæ¤Ç¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏËö¤Ã»Ò¤Î£Ã£Õ£Ô£É£Å £Ó£Ô£Ò£Å£Å£Ô¡ª
¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤¬£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤ÇÁíºÆÀ¸²ó¿ô£¶£²²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¡ª¥¥å¡¼¥È¤Ç¿¿»÷¤·¤ä¤¹¤¤¥À¥ó¥¹¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ê¡Ö¤¤å¡¼¤¹¤È¡×¤Ï¡ÄÊ¿¶ÑÇ¯Îð£²£²ºÐ¡¢£¸·î£´Æü (·î)¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼£±¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î£¸¿ÍÁÈ¡£
¤Û¤«¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¤³¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤À¤½¤¦¤Ç¡¢ÀîËÜ¾ÐÎÜ¤µ¤ó¤¬¡Ö¡Ê¥¹¥«¡¼¥È¤Î¡Ë²¼¤ËÍú¤¯¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤¤å¡¼¤¹¤È¤Ï£²ËçË¥¤¤ÉÕ¤±¤ÆÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ÄÃÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤é¼ÖÉý¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£Éý¤¬¹¤¤¤³¤È¤ò¼ÖÉý¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÖÉý¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤È¡¢Ç¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£
¿¿ÆéÆäºé¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂ¾¥°¥ë¡¼¥×¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¤¤È¤«¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ÄÃÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿·¿Í¤À¤±¤É¤Ê¤ó¤«¤á¤Ã¤Á¤ãÉý¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Æñ¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï»ÐËå¤Î»°½÷¡¢¡Ö¤¹¤¤¤¹¤Æ¡×¤³¤È£Ó£×£Å£Å£Ô £Ó£Ô£Å£Á£Ä£Ù¡ª
¼Â¤Ï½ÐÈÖ¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸Î¢¤Ç¿¶ÉÕ¤ä²Î»ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¹¤¤¤¹¤Æ¡×¡£
¤½¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÃÀ¾¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á£Ë£Á£×£Á£É£É £Ì£Á£Â¡¥¤ÎÃæ¤Ç¤â
°ìÈÖÀ¶Á¿¤È¤¤¤¦¤«¤¹¤´¤¤åºÎï¤Ê¥«¥ï¥¤¥¤¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤¤¤¹¤Æ¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×½à¥ì¥®¥å¥é¡¼ÇòÀÐ¤Þ¤æ¤ß¤µ¤ó¤â½êÂ°¡ª
ÇòÀÐ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ¡Ø¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Æ¡Ä¡Ù¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤é¡Ø³Ú¤·¤ó¤À¤â¤ó¾¡¤Á¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Æ¡×¤È¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò²ó¸Ü¡£
Â³¤±¤ÆÇòÀÐ¤µ¤ó¤¬¡Ö´ë²è¤Ç¥Á¥§¥¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É»ý¤Áµ¢¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÄÃÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤È¤Î¥Á¥§¥»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤´Íø±×¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤Í ¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¤¹¤³¤·Á¢¤Þ¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï£´»ÐËå¤Î¼¡½÷¡Ö¤¤ã¤ó¤Á¤å¡¼¡×¤³¤È£Ã£Á£Î£Ä£Ù £Ô£Õ£Î£Å¡ª
µîÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖÇÜÇÜ£Æ£É£Ç£È£Ô¡ª¡×¤¬º£Ç¯£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤ÇÂç¥Ð¥º¥ê¤·¡¢²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤Ê¤ó¤ÈÎòÂåºÇÂ¿¤Î£±£°½µÏ¢Â³£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª
¤½¤ó¤Ê¥Î¥ê¤Ë¥Î¥Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¤ã¤ó¤Á¤å¡¼¡×¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Î½ÐÈÖÁ°¡¢ÄÃÀ¾¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Ä¾·â¡ª
Ä¾·â¤ò¼õ¤±Â¼ÀîÈì°É¡Ê¤Ó¤Ó¤¢¤ó¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¤À¡¼¡ª¡ª¡×¤È´î¤Ö¤È¡¢ÄÃÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸«¤Æ¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ùº£Æü¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä¤Í¤ó¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¡£
Ê¡»³ÍüÇµ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤±¤§ÀèÇÚ¡×¤ÈÄÃÀ¾¤µ¤ó¤ËÂº·É¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ¾·â¤Ç¡¢¡È¸ÄÀÇÉÎáÏÂ¥®¥ã¥ë¡É¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÂ¼ÀîÈì°É¡Ê¤Ó¤Ó¤¢¤ó¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò³è¤«¤·¤¿ÆÃµ»¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Â¼Àî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö³Ê¸À¸Þ½½²»¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ£±¤ÄÊ¸»ú¤ò¸À¤Ã¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð³§ÍÍ¤ÎÀ¸³è¤ä¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë³Ê¸À¤ò£±¤Ä¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÄÃÀ¾¤µ¤ó¡Ö¤¨¡¢¤¸¤ã¤¢¡Ä¡Ø¤×¡Ù¡×¤È¤¤¤¤Ê¤êÆñÌä¤ò»ØÄê¡£
Â¼¾å¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤×¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤Ï¤¤¡ª¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¤·¤Æ¤¿¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡ªºÇ¹â¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¥é¥¤¥É¥ª¥ó¡ª¥Ö¥ó¥Ö¡¼¥ó¡ª¡×¤È³Ê¸À¤òÈäÏª¡£
ÄÃÀ¾¤µ¤ó¤ÏÇú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¹¤´¤¤¤ÍËÜÅö¤Ë¡£´ò¤·¤¤¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ç£´»ÐËå¥È¥ê¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¡×¤³¤È¡¢£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó £Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡ª
¤ª¤È¤È¤·¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÇºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ª
Á°¤Î½µËö¤Ë¤Ï ¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·£²Æü´Ö¤Ç¤ª¤è¤½£µËü¿Í¤òÆ°°÷¡£¤µ¤é¤ËÍèÇ¯£²·î¤Ë¤ÏÇ°´ê¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë£Ë£Á£×£Á£É£É £Ì£Á£Â¡¥¤ò¸£°ú¤¹¤ë£·¿ÍÁÈ¤ª»Ð¤µ¤ó¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
ÄÃÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤Ï¸ÄÀ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤ó¤À¤±¤É¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é£±¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤½¤Î¤È¤¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡ÖÄÃÀ¾¤µ¤ó¤¬¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³§¤µ¤ó¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤Î¥Ù¥¹¥È¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤Ë¡¢Ý¯°æÍ¥°á¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¢¥Ã¥³¤µ¡¼¤ó¡×¡£
¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¤µ¤ó¤¬¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡Á¡×¤È°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢ÄÃÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ä¡Ä¤Ê¤ó¤ä¥¢¥ó¥¿¤é¡Ä¡×¤ÈÞÕ¿È¤Î¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¿¿Ãæ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë»ØÅ¦¤¬Æþ¤ê¡¢ÄÃÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤ÅÜ¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¡ª¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õ¤ê¡¢Ãç¤Î¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î¼èºà¤Ë²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ÄÃÀ¾¤µ¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜÈÖÁ°¤Ë¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÄÃÀ¾¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï£µ¿Í¤Ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤«¤é¡¢·ë¹½¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤½¤ì¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò¤³¤Ü¤¹»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·îÂÅ·²»¤µ¤ó¤È¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¤µ¤ó¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÞî±·çÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¡¢£µ¿Í¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤áÅöÆü¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¡¢¿¶ÉÕ»Õ¤È°ì½ï¤ËºÙ¤«¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ÎÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³Ú²°¤ò½Ð¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÇ§¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿£µ¿Í¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ç½ÐÈÖ¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£
ÃçÀîÎÜ²Æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö£µ¿Í¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ËÈÖ¹æ¤È¤«¤¤¤í¤¤¤íÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤âÎäÀÅ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡Ö£±£°£°¿Í¾è¤Ã¤Æ¤â¡ªÂç¾æÉ×¡½¡ª¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Îå«¤ò³Î¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë±ß¿Ø¡£
¥é¥¤¥Ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¤µ¤ó¤¬¡Ö£Ë£Á£×£Á£É£É £Ì£Á£Â¡¥£Ó£Å£Ó£Ó£É£Ï£Î À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¾¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤È¤â¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔ°Â¤ÎÃæ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤ò¸å²¡¤·¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó £Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¿Íµ¤¶Ê¡Ö£Î£Å£× £Ë£Á£×£Á£É£É¡×¤Ç¤Ï¡¢ÄÃÀ¾¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¥Ý¡¼¥º¤ò¿¶¤ê¤Ä¤±¤Ëº®¤¼¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö£Ë£Á£×£Á£É£É £Ì£Á£Â¡¥¡×¤¬Á´ÁÈ½¸¹ç¤·»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×Á´°÷¤Ç£Ã£Á£Î£Ä£Ù £Ô£Õ£Î£Å¤Î¡ÖÇÜÇÜ£Æ£É£Ç£È£Ô¡ª¡×¤òÈäÏª¤·¡¢ÂçÇ®¶¸¤ÎÃæ¥é¥¤¥Ö¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
