ドラマ『誘拐の日』（テレビ朝日系）の公式SNSにて、深澤辰哉（Snow Man）のアクションシーンのメイキング映像が公開された。

同作は心やさしきマヌケな誘拐犯・政宗（斎藤工）と記憶喪失の天才少女・凛（永尾柚乃）が次々と襲いかかる危機を乗りこえながら犯人捜し＆逃亡劇を繰り広げるヒューマンミステリー。

深澤はかつて凛の家庭教師をしていた弁護士・山崎忠を演じており、第6話ではアクションも披露した。

■トランポリンで高く跳び、勢い良くバッグを振り下ろす深澤辰哉

公開されたのは、深澤のアクションシーンのリハーサルと本番の様子。

リハーサルは、メガネをかけ、スーツにビジネスバッグを持った深澤が、トランポリンで高く跳び、勢い良くバッグを振り下ろした。

スタッフから「カッコいい！」と拍手が起こると、深澤はメガネをくいっと上げ、謙虚な姿勢でお辞儀。メガネを外しながら歩いている間にも「ヒーロー！」「ヒーロー感半端ない！」など次々と声があがった。

■「これがSnow Manだよ」の声に爆笑

続いて本番。深澤は助走をつけてトランポリンで高く跳び、先ほどよりさらに迫力のある演技を見せ、クッションに倒れ込んだ。

スタッフから「これがSnow Manだよ」と声が掛かると、深澤は「恥ずかしいからやめて」と爆笑。起き上がり「恥ずかしいから…めっちゃ恥ずいからそれ」と笑った。

貴重なメイキング映像に、ファンからは「カッコよすぎる」「何回も観ちゃう」「スーツで跳ぶのえぐい」「照れてるのかわいい」「メガネをくいっと上げるの反則」「最高すぎる」など、多くの反響が寄せられている。

■撮影現場にはラウールや岩本照から差し入れも！

Snow Man

