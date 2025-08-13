¢£¡Ö²æ¤¬Â©»Ò¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ËÂç¤­¤Ê´õË¾¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ò°ì¡Ë

¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¬ËÜ·ò°ì¤¬²¬ËÜ·½¿Í¡õÃæÅçÍµæÆ¤«¤éÇ®Îõ¥­¥¹¤ò¼õ¤±¤ëÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È

²¬ËÜ·ò°ì¤¬Â©»Ò¡¦²¬ËÜ·½¿Í¤ÈHey! Say! JUMPÃæÅçÍµæÆ¤È¤Î¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤»×¤¤¤Ã¤­¤ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤ä¡¢·½¿Í¤ÈÃæÅç¤«¤éÇ®Îõ¥­¥¹¤ò¼õ¤±¤ë·ò°ì¤Î»Ñ¤Ê¤É³Ú¤·¤½¤¦¤Ê3¿Í¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

Åê¹Æ¤Ë¤Ï

¡Ö²æ¤¬Â©»Ò
¤³¤ì¤«¤é¤Î±é·à¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Î·ÝÇ½¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¤³¦¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎÃÏµå
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¡¡Âç¤­¤Ê¡¡´õË¾¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×

¤Î¸ÀÍÕ¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï

¡Ö¤¹¤Æ¤­¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂ©»Ò¤È¤ªÉã¤µ¤ó¥·¥ç¥Ã¥È¡×
¡Ö¹¬¤»¼Ì¿¿¡×
¡Ö°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡×

¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£