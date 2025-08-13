²¬ËÜ·ò°ì¤¬²¬ËÜ·½¿Í¡õÃæÅçÍµæÆ¤«¤éÇ®Îõ¥¥¹¤ò¼õ¤±¤ëÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê²ÈÂ²¼Ì¿¿¡×¡Ö¹¬¤»¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡×
¢£¡Ö²æ¤¬Â©»Ò¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ËÂç¤¤Ê´õË¾¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ò°ì¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¬ËÜ·ò°ì¤¬²¬ËÜ·½¿Í¡õÃæÅçÍµæÆ¤«¤éÇ®Îõ¥¥¹¤ò¼õ¤±¤ëÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È
²¬ËÜ·ò°ì¤¬Â©»Ò¡¦²¬ËÜ·½¿Í¤ÈHey! Say! JUMPÃæÅçÍµæÆ¤È¤Î¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤»×¤¤¤Ã¤¤ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤ä¡¢·½¿Í¤ÈÃæÅç¤«¤éÇ®Îõ¥¥¹¤ò¼õ¤±¤ë·ò°ì¤Î»Ñ¤Ê¤É³Ú¤·¤½¤¦¤Ê3¿Í¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï
¡Ö²æ¤¬Â©»Ò
¤³¤ì¤«¤é¤Î±é·à¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Î·ÝÇ½¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¤³¦¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎÃÏµå
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¡¡Âç¤¤Ê¡¡´õË¾¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¤Î¸ÀÍÕ¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï
¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂ©»Ò¤È¤ªÉã¤µ¤ó¥·¥ç¥Ã¥È¡×
¡Ö¹¬¤»¼Ì¿¿¡×
¡Ö°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡×
¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£