¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´ÆÆÄ¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ë¥¨¡¼¥ë¡ÖÏ¯´õ¤Ë¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê52ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤ÎÉüµ¢»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸«ÄÌ¤·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤ÎÄ¾·â¤ò¼õ¤±¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢8·î9Æü¤Ë3ÅÙÌÜ¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Â¤êÄ´»Ò¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖËÜ¿Í¤ÏÅê¼êÉüµ¢¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÆùÂÎ¶¯²½¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢µÓ¤â¾åÈ¾¿È¤â¶¯²½¤µ¤ì¡¢¸ª¤ÎÄ´»Ò¤âÎÉ¤¯·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£Éüµ¢¤·¤¿»þ¤Ë¤ÏµåÂ®160¥¥í¤Ï½Ð¤»¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÉ¾²Á¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÏ¯´õ¤Ë¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£°ÊÁ°¤«¤éÏ¯´õ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£ÀÑ¶ËÅª¤ËÂÇ¼Ô¤ò¹¶¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´Î¿´¤ÎÉüµ¢»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤ÎÄ´À°ÅÐÈÄ¤Ï3²óÄøÅÙ¡£¤½¤ì¤¾¤ì3¡¢4¡¢5¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¾Ã²½¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ä¤â¤ê¡£Í½ÄêÄÌ¤ê¹Ô¤±¤Ð9·î½é¤á¤Ë¤ÏÉüµ¢¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö8·îËö¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í9·î½é¤á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Ä´À°¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
