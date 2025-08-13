¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´ÆÆÄ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë¶ì¸À¡ÖÂç¿¶¤ê¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê52ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£8·î¤Ï¹¥Ä´¤ÊÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂç¿¶¤ê¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤ÎÄ¾·â¤ò¼õ¤±¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢·î´ÖÂÇÎ¨4³äÄ¶¤ÈÀä¹¥Ä´¤Ê¤¬¤é¡¢115»î¹ç¤Ç142»°¿¶¤òµÏ¿¡Ê8·î11Æü»þÅÀ¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»°¿¶¤Ïµ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤¤¤·µ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò1ËÜÂÇ¤Ã¤¿¤é¤¢¤È¤Ï»°¿¶¡£æÆÊ¿¤Ï¾¯¤·Âç¿¶¤ê¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ä°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¡£ÆóÎÝÂÇ¤òÁÀ¤¨¤Ð¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â½Ð¤ë¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÄ´»Ò¤â¾å¤¬¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤Î°Õ¼±¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ÊæÆÊ¿¤Ë¸Â¤é¤º¡Ë¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç»°¿¶¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤ÎÄ¾·â¤ò¼õ¤±¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢·î´ÖÂÇÎ¨4³äÄ¶¤ÈÀä¹¥Ä´¤Ê¤¬¤é¡¢115»î¹ç¤Ç142»°¿¶¤òµÏ¿¡Ê8·î11Æü»þÅÀ¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»°¿¶¤Ïµ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤¤¤·µ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò1ËÜÂÇ¤Ã¤¿¤é¤¢¤È¤Ï»°¿¶¡£æÆÊ¿¤Ï¾¯¤·Âç¿¶¤ê¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ä°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¡£ÆóÎÝÂÇ¤òÁÀ¤¨¤Ð¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â½Ð¤ë¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÄ´»Ò¤â¾å¤¬¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤Î°Õ¼±¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ÊæÆÊ¿¤Ë¸Â¤é¤º¡Ë¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç»°¿¶¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£