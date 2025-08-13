ËÜÆü¤Î¡Ú¼«¼Ò³ôÇã¤¤¡ÛÌÃÊÁ¡¡(13ÆüÂç°ú¤±¸å È¯É½Ê¬)
¡û£Ã£Ó£Ó <2304> [Åì¾Ú£Ó]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î1.92¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë10Ëü³ô(¶â³Û¤Ç9400Ëü±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢8·î14ÆüÄ«¤ÎÅì¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÖToSTNeT-3¡×¤Ç¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡û¥Í¥¯¥½¥ó <3659> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î1.4¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë1100Ëü³ô(¶â³Û¤Ç250²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï8·î14Æü¤«¤é10·î31Æü¤Þ¤Ç¡£
¡û£ê£é£ç¡¥£ê£ð <5244> [Åì¾Ú£Ç]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î2.40¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë100Ëü³ô(¶â³Û¤Ç2²¯9000Ëü±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï8·î14Æü¤«¤é12·î24Æü¤Þ¤Ç¡£
¡û£Ó£ï£ì£ö£ö£ù <7320> [Åì¾Ú£Ç]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î2.2¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë25Ëü³ô(¶â³Û¤Ç5²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï8·î14Æü¤«¤é8·î31Æü¤Þ¤Ç¡£
¡û¥Ó¥¸ÂÀÅÄ¾¼ <9658> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Î8.72¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë110Ëü9800³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï8·î29Æü¡£
¡Î2025Ç¯8·î13Æü¡Ï
