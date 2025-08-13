¡Ö»ñ¶âÀö¾ô¤Î¤¿¤á·Ù»¡¤Ç¤ª¶âÍÂ¤«¤ë¡×Ìó1²¯4400Ëü±ß¤ÎÈï³²¡¡·Ù»¡´±¤«¤¿¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¡¡¹Åç»Ô¤Î¹âÎðÃËÀ
¹Åç»Ô¤Î¹âÎðÃËÀ¤¬·Ù»¡´±¤Ê¤É¤ò¤«¤¿¤ë¿ÍÊª¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¡¢1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë°Å¹æ»ñ»º¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Åç»Ô¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£2025Ç¯6·î¡¢·Ù»¡´±¤ä¸¡»¡´±¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¶â¤¬º¾µ½¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤â¤Î¤Èµ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö»ñ¶âÀö¾ô¤Î¤¿¤á·Ù»¡¤Ç¤ª¶â¤òÍÂ¤«¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¡Ö¤ª¶â¤òÍÂ¤±¤Ê¤¤¤ÈÅð¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»×¤¤¡¢»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ë°Å¹æ»ñ»º¤Î¼è°ú¥¢¥×¥ê¤Ç20²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÁ÷¶â¡£Ìó1²¯4400Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡Ö¤ª¶â¤òÍÂ¤«¤ë¤³¤È¤ä¥¢¥×¥ê¤ÎÁàºî¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯8·î13ÆüÊüÁ÷¡Û