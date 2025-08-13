¡Ö³¤±î¡×¿·¿Í2¿Í¤Î²á¹ó¤Ê·±Îý¤ËÌ©Ãå¡¡10kg¤Î½Å¤ê¤ÇÎ©¤Á±Ë¤®5Ê¬¡¡25Ê¬´Ö¤ÎºÇÆñ´Ø¡Ö¥µー¥¥Ã¥È·±Îý¡×
³¤¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎÀø¿å»Î¡Ö³¤±î¡×¡£Åì³¤ÃÏÊý¤Î³¤¤ò´É³í¤¹¤ëÂè»Í´É¶è³¤¾åÊÝ°ÂËÜÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢¸·¤·¤¤·±Îý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë2¿Í¤Î¿·¿Í¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°½Å¸©Ä»±©»Ô¤Î¹Á¤Ë½¸·ë¤·¤¿7¿Í¤Î¡Ö³¤±î¡×¡£½ä»ëÁ¥¡Ö¤¤¤¹¤º¡×¤ÎÀø¿å»Î¤Ç¤¹¡£
Åì³¤ÃÏÊý¤ò´É³í¤¹¤ëÂè»Í´É¶è³¤¾åÊÝ°ÂËÜÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢°ËÀªÏÑ¤ä»°²ÏÏÑ¤Ê¤É¤Î³¤¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤¾å¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¿ÍÌ¿µß½õ¤ä¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÁÜº÷¤ò¹Ô¤¦¡¢³¤Æñµß½õ¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤¬Àø¿å»Î¡£
³¤¾åÊÝ°Â´±¤«¤éÀø¿å»Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸¦½¤À¸¤È¤·¤ÆÁªÈ´¤µ¤ì¡¢2¥«·î¤ËµÚ¤Ö¸·¤·¤¤·±Îý¤ò½ª¤¨¡¢¹ñ²È»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Âè»Í´É¶è³¤¾åÊÝ°ÂËÜÉô¤Ç¤â13¿Í¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊÀø¿å»Î¤Ë¿·¤¿¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢»Ô²¬Î´¿¿¤µ¤ó(27)¤È¾®¼êÀîñ¥¤µ¤ó(25)¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀø¿å»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ¤Çµß½õ¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£½õ¤±¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÃ£¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ê»Ô²¬¤µ¤ó¡Ë
Àø¿å»Î¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ½é¤Î½ÐÆ°¤Ï¡¢µîÇ¯¡¢Ä»±©»Ô¤ÎÅú»ÖÅç²¹ç¤Çµ¯¤¤¿µùÁ¥¤ÎÅ¾Ê¤»ö¸Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö½ÐÆ°¤·¤Æ½é¤á¤ÆÍ×µß½õ¼Ô¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤Î¿Í¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î¸µ¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ë´¶¤¸¤¿¡£1Ê¬1ÉÃ¤Ç¤âÃÙ¤ì¤ë¤È½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¸½¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯Ãå¤¤¤Æµß½õ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¡×¡Ê»Ô²¬¤µ¤ó¡Ë
¾®¼êÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢±Ç²è¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö±Ç²è¡Ø³¤±î¡Ù¤ò¸«¤Æ³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎÀø¿å»Î¤òÃÎ¤ê¡¢ÆþÄ£¤ò´õË¾¤·¤¿¡£ÃÏ°è½»Ì±¤Ê¤É¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é¡ØÀø¿å»Î¤¬Íè¤¿¤«¤é½õ¤«¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÀø¿å»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê¾®¼êÀî¤µ¤ó¡Ë¿·¿Í2¿Í¤Î²á¹ó¤Ê·±Îý
°ì¿ÍÁ°¤ÎÀø¿å»Î¤ò¤á¤¶¤·¡¢2¿Í¤ÏÆü¡¹¤Î²á¹ó¤Ê·±Îý¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
»°½Å¸©»ÖËà»Ô¤Ë¤¢¤ë¿å¿¼4£í¤Î¥×ー¥ë¤ò»È¤Ã¤¿·±Îý¡£
¸ª¤ËÃ´¤°¤Î¤Ï10kg¤Î½Å¤ê¡£¤½¤ì¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ5Ê¬´Ö¤ÎÎ©¤Á±Ë¤®¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
Í×µß½õ¼Ô¤ÎÈÂÁ÷¤Î¤¿¤á¡¢¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö5Ê¬¤Ç¤â10Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¤¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤Ä¤¤¤Û¤É¡¢ÂÎ´¶¤Î»þ´Ö¤Ï¤è¤êÄ¹¤¯´¶¤¸¤ë¡×¡Ê¾®¼êÀî¤µ¤ó¡Ë
Àø¿å»Î¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëºÇÄã¸Â¤Î¸ÆµÛ¤ÎÄä»ß»þ´Ö¤Ï2Ê¬È¾¡£¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢½Å¤ê¤òÊú¤¨¤Æ¿åÃæ¤ÇºÂ¤ë·±Îý¤Î¤Û¤«¡¢Àø¿å¤Ê¤ÉÂÎÎÏÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¸·¤·¤¤·±Îý¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ï¡¢Í×µß½õ¼Ô¤ÎÁÜº÷¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤Ç¤¹¡£
¿åÃæ¤Î¶¹¤¤¶õ´Ö¤Çºî¶È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¡¢¾ã³²Êª¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿Äô»Ò¤ÎÃæ¤Ê¤É¤ò¤¯¤°¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥×ー¥ë¤È¤¤¤¦°ÂÁ´´ÉÍý¤¬À°¤Ã¤¿´Ä¶¤Ç¡¢¸ÆµÛÄä»ßÇ½ÎÏ¤äÂÎÎÏÌÌ¤Ç¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤Î¤«¡¢¸½¾ì¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤º¤Ëºî¶È¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¸«Äê¤á¤ë¡×¡ÊÀø¿åÈÉÄ¹ ¿¹ÅÄ¾ÍÂÀ¤µ¤ó¡Ë
¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Àø¿å»Î¤Î¶ÈÌ³¤Ï¡¢·±Îý¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Êó¹ð½ñ¤Ê¤É¤òºîÀ®¤¹¤ë»öÌ³ºî¶È¤Î¤Û¤«¡¢Á¥¤¬½Ð¹Ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤«¤¸¼è¤ê¤Ê¤ÉÁàÁ¥¤Î»Å»ö¤Ë²Ã¤¨¡¢¿åÂ²´Û¤Ê¤É¤Ç·¼È¯³èÆ°¤Ê¤É¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£»Ù¤¨¤Ï²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß
»Å»ö¤¬°ìÃÊÍî¤¹¤ë¤È¡ÄÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¿©»ö¤Î»þ´Ö¡£
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¤Ã¤¹¡ª¡×
¿©»ö¤Ï´ðËÜÅª¤ËÁ¥Æâ¡£¤Þ¤µ¤Ë¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡ÖÆ±¤¸³ø¤ÎÈÓ¤ò¿©¤¦¡×Ãç´Ö¤¿¤Á¡£
½Ð¹Ò¤¹¤ì¤Ð¿²Çñ¤Þ¤ê¤âÁ¥¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ÐÌ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²È¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿·¿ÍÀø¿å»Î¤Î»Ô²¬¤µ¤ó¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÌ¤Íè¤µ¤ó¤È5·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤âÁý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò´èÄ¥¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÌþ¤·¡£(»Ò¤É¤â¤Î²Ä°¦¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡©)Á´Éô¤Ç¤¹¤«¤Í¡£´é¤Î¥Ñー¥Ä¤«¤é²¿¤«¤é²¿¤Þ¤Ç¡×¡Ê»Ô²¬¤µ¤ó¡Ë
»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¿Í¤ò½õ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ëº§¤·¤Æ²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¡¢¡ØÍ×µß½õ¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¤é¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡ØÀäÂÐ½õ¤±¤¿¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê»Ô²¬¤µ¤ó¡Ë
¤½¤ó¤Ê¼ã¤¤¡Ö³¤±î¡×¤¿¤Á¤¬¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢ºÇ¤â²á¹ó¤Ê¡Ö¥µー¥¥Ã¥È·±Îý¡×¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥µー¥¥Ã¥È·±Îý¡×¤Ï¡¢³¤Æñ¸½¾ì¤ÇÍ×µß½õ¼Ô¤òÏ¢¤ì¤ÆÃ¦½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ðÁÃÂÎÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë·±Îý¤Ç¤¹¡£
20kg¤Î½Å¤ê¤ò¿åÃæ¤Ç±¿¤ó¤À¤ê¡¢¥íー¥×¤ò»È¤Ã¤ÆÁ¥¾å¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¤Î4¼ïÌÜ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
À©¸Â»þ´Ö¤Ï25Ê¬¡£¤³¤Î´Ö¤ÏµÙ¤à¤³¤È¤âµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ãç´Ö¤«¤é¸·¤·¤¤À¼¤ÈÎå¤Þ¤¹¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤Î¿·¿Í¡Ö³¤±î¡×¡£ºÇ¸å¤ÏÂ©¤âÀä¤¨Àä¤¨¤Ç¤¹¡£
¡ÖÏÓ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ°®¤ëÎÏ¤¬¤â¤¦¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¾å¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¡Ê»Ô²¬¤µ¤ó¡Ë¡Ö¼ã¤³¤±î¡×¤Î»×¤¤
¼¡¤Ï¡¢Å¾Ê¤Á¥¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿Í×µß½õ¼Ô¤ò2¿Í1ÁÈ¤Çµß½õ¤·¤Þ¤¹¡£À©¸Â»þ´Ö¤Ï40Ê¬¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¤Ë¤´¤ê¤¬¶¯¤¯¡¢¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
·±Îý³«»Ï¤«¤éÌó16Ê¬·Ð²á¡£Í×µß½õ¼Ô¤Î¸µ¤ËÅþÃå¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥Úー¥¹¤Ç¿Ê¤á¤Ð·±Îý¤ÏÀ®¸ù¤Ç¤¹¡£
¡Öº£¤«¤éÀø¤ë¤«¤é¤Í¡£½Ð¤ì¤ë¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡×¡Ê»Ô²¬¤µ¤ó¡Ë
µ¢¤êÆ»¤ÏÀø¿å¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Í×µß½õ¼Ô¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹Ô¤¤è¤ê¤âÆñ°×ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìµ»ö40Ê¬°ÊÆâ¤ËÏ¢¤ìµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
²á¹ó¤Ê·±Îý¤ËÆü¡¹Ä©¤à¡Ö¼ã¤³¤±î¡×¤Î»×¤¤¤Ï―¡£
¡Öµß½õ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤¹¤°¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤Î¤¬¡¢Àø¿å»Î¤Î°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¦¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯½õ¤±¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î·±Îý¤ä¼ÂÆ¯¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê»Ô²¬¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÀø¿å»Î¤¸¤ã¤Ê¤¤³¤¾åÊÝ°Â´±¤¬¹Ô¤±¤Ê¤¤¸½¾ì¤ËÀø¿å»Î¤Ï¹Ô¤±¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡£³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎÀø¿å»Î¤Ï¿ÍÌ¿µß½õ¤¬ÌÜÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤¤¤Ä¤«¤ÏÀ¸¤¤¿¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡Ê¾®¼êÀî¤µ¤ó¡Ë