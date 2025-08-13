コンバースジャパン（東京都渋谷区）が、ギンビスのロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」とコラボしたスペシャルコレクションを8月22日から順次、発売します。大人用2種、キッズモデル2種、ベビーモデル3種がラインアップされています。

大人用は、「オールスター」ハイカットモデルの「ALL STAR HI／TABEKKO DOUBUTSU」とローカットの「ALL STAR BS SLIP OX／TABEKKO DOUBUTSU」（ともに9900円、以下、税込み）。

ハイカットモデルは、「たべっ子どうぶつ」のパッケージでおなじみのぞうさん、らいおんくん、うさぎさん、ねこさんといった「どうぶつさん」を左右の外腰にプリント。カラーはブラックのみで、ブラックのアッパーにどうぶつさんが映えるデザイン。タンに「オールスター」と「たべっ子どうぶつ」のオリジナル織ネームを配置しています。

ローカットモデルはビスケットのイメージをディテールで表現。テープやトウキャップにラバーパーツを加え、アウトソールにもビスケットモチーフを散りばめたスリップタイプになっています。紐を通しても履ける2ウェイ仕様。ナチュラルなオフホワイトを基調に、ヒールロゴやネームはブラウンで統一した落ち着きのあるデザインになっています。サイズは、ハイカットモデルと共に22〜28センチ、29センチ、30センチで展開。

キッズモデルは「どうぶつさん」を左右の外腰にプリントした「CHILD ALL STAR V-1 HI／TABEKKO DOUBUTSU」と総柄プリントでどうぶつ型ビスケットを大胆に表現した「CHILD ALL STAR BS Z HI／TABEKKO DOUBUTSU」（ともに7480円）を発売。「STAR V-1 HI」は大人用のハイカットモデルと同じく「どうぶつさん」がプリントされており、親子でのリンクコーデが楽しめます。ビスケットで表現した「BS Z HI」は、テープラインやタンネームをブラウンにまとめ、カラーを“ビスケットトーン”にまとめています。サイズは、ハーフサイズなしで15〜22センチ。

ベビーモデルは、大人用の「ALL STAR HI」と同じく「どうぶつさん」を左右の外腰にプリントし、足首のサポートやフィット感を考慮したベルトが付いた「BABY ALL STAR V-1／TABEKKO DOUBUTSU」、どうぶつ型ビスケットの総柄をまとった「BABY ALL STAR BS V-1／TABEKKO DOUBUTSU」、どうぶつ型ビスケットのワッペンをアッパーに採用した「BABY RS／TABEKKO DOUBUTSU」（いずれも6930円）の3タイプ。サイズは「BABY ALL STAR V-1」と「BABY ALL STAR BS V-1」が12〜15センチ。「BABY RS」が13〜17センチです。

ケースは、「たべっ子どうぶつ」のパッケージをモチーフにしたオリジナルデザインになっています。