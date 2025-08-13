【ユニクロのネイビー】がセンス抜群！ バズる前に狙いたい♡「新作パンツ」

きちんと見えて、黒より重たくならない。そんなネイビーは、大人の装いにしっくりなじむ頼れるカラーです。ボトムスに取り入れれば、いつものトップス合わせでもグッと引き締まって見えるかも。【ユニクロ】の新作パンツは、ネイビーの上品さにトレンド感をプラスした注目株。バズる前にぜひチェックしておいて。

ベロアの光沢感がシーズンムードを高めるパンツ

【ユニクロ】「ソフトベロアイージーパンツ」\2,990（税込）

ベロアならではの光沢が、大人の秋コーデに高級感をプラス。光のあたり具合でニュアンスが変わるネイビーが、着こなしに洗練さをもたらしてくれそうです。ウエストゴムだから、ストレスフリーに穿けそうなのもGOOD。足元にパンプスを合わせて都会的に、スニーカーで抜け感コーデにと、さまざまな着回しを楽しめます。8月下旬発売予定。

センターライン × フレアで美脚見えを狙える

【ユニクロ】「フレアパンツ」\5,990（税込）

センターラインと膝から広がるフレアシルエットが、脚をまっすぐ長く見せてくれそうな美脚パンツ。深みのあるネイビーが、装いにきちんと感と落ち着きを添えてくれます。シャツやジャケットでハンサムに仕上げれば、通勤やオフィスにもぴったり。ニットやブラウスと合わせて、休日のきれいめカジュアルにも活躍しそうです。9月上旬発売予定。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M