¡Ö계란빵¡Ê¥±¥é¥ó¥Ñ¥ó¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©´Ú¹ñ¤ÎÄêÈÖ²°Âæ¥Õ¡¼¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ª
´Ú¹ñÎÁÍý¤Ç¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë´Ú¹ñ¸ì¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤äÎ¹¹Ô¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ö계란빵¡Ê¥±¥é¥ó¥Ñ¥ó¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©
¡Ö계란빵¡Ê¥±¥é¥ó¥Ñ¥ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÄêÈÖ²°Âæ¥Õ¡¼¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ö계란빵¡Ê¥±¥é¥ó¥Ñ¥ó¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖÍñ¥Ñ¥ó¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö계란빵¡Ê¥±¥é¥ó¥Ñ¥ó¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢¡ÖÍñ¥Ñ¥ó¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö갈비탕¡Ê¥«¥ë¥Ó¥¿¥ó¡Ë¡×¤Ï·¿¤ËÀ¸ÃÏ¤òÎ®¤·¤³¤ß¡¢³ä¤Ã¤¿Íñ¤ò¶´¤ß¤³¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¾Æ¤¯¥Ñ¥ó¾õ¤Î¾Æ¤²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¤µ¤é¤Ë²þÎÉ¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¿©ÉÊ¤Î¤ªÅ¹¤ä´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
