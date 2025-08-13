¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Î¹¥Åê¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡Ä¡×¥ä·³¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÇÅÐÈÄ¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀ¤Ë¾º³ÊÂÔË¾ÏÀ¤â¡ÖµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
Á°ÅÄ¤Ï3A¤Ç6²ó1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿(C)Getty Images
¡¡8·î4Æü¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀÁ°ÅÄ·òÂÀ¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç½é¤Î¼ÂÀï¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¤Ã¤¿¡£3A¥¹¥¯¥é¥ó¥È¥ó¡¿¥¦¥£¥ë¥¯¥¹¥Ð¥ê¡¦¥ì¥¤¥ë¥é¥¤¥À¡¼¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢8·î9Æü¤Î¥ê¡¼¥Ï¥¤¥Ð¥ì¡¼¡¦¥¢¥¤¥¢¥ó¥Ô¥Ã¥°¥¹Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£6²ó¤òÅê¤²1¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤È¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤êÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯5·î¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤«¤é¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°ÅÄ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥«¥Ö¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼½êÂ°¤È¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯´Ä¶¤¬ÊÑ²½¡£¤À¤¬¤½¤ì¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Á°ÅÄËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òµá¤á¤Æ¤ÎÁªÂò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Î»î¹ç¤Ç¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤Ï¡¢37ºÐ¤ÎºÆµ¯¤Ø¸þ¤±¾å¡¹¤Î½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¤È¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡ØThe Sporting News¡Ù¤Ç¤Ï¡¢8·î10Æü¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á°ÅÄ¤Î¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£µ¨½øÈ×¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ºßÀÒ»þ¤Ë7.88¤È¤¤¤¦ËÉ¸æÎ¨¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î°õ¾Ý¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤ÀÎÏ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹Åêµå¤ò¸«¤»¤¿¡×¤È¾Î»¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Öº£²ó¤Î3A½éÅÐÈÄ¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Î¹¥Åê¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ö¥í¥ó¥¯¥¹¤ÇºÆ¤Ó³èÌö¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤à¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Þ¤À»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÊ¸¶ç¤Î¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÆ»ï¡ØSports Illustrated¡Ù¤Ç¤â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í±¦ÏÓ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¸½ºß¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¸Î¾ã¼Ô¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥È¥ê¥×¥ëA¤Ç½ÐÈÖ¤òÂÔ¤Ä¡¢37ºÐ¤Î¥±¥ó¥¿¡¦¥Þ¥¨¥À¤¬µßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£
¡¡²ÃÆþ¸å½é¤Î¼ÂÀï¤Ç¹¥Åê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Áá´ü¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤â¸«¿ø¤¨¤ëÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥ó»Ä¤ê6½µ´Ö¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¸õÊä¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ¤ÎÈ¿±þ¤«¤é¤â¡¢Á°ÅÄ¤Ï¤³¤ì°Ê¾åÌµ¤¤Äø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ÎÀè¡¢ÉÔ¿¶¤¬Â³¤¯¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎºÆÉâ¾å¤ò¤½¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤«¡£ËÉÙ¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸Ø¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¡¢Æü¡¹¡¢¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
