「SHIBUYA109」×「キリン 午後の紅茶 レモンティー」がコラボ！ここでしか味わえない限定メニューをご紹介♡

誰もが一度は飲んだことのある定番ドリンク「キリン 午後の紅茶 レモンティー」が「SHIBUYA109」とコラボ！今回は、ここでしか味わえない6種類の限定ドリンクをご紹介します。冷たくて映えるドリンクばかりなので、お仕事や学校の帰りに足を運んでみてくださいね♡

いつものレモンティーが6変化！？期間限定メニューが「SHIBUYA109」に登場！ SHIBUYA109渋谷店の地下2階フードフロア「MOG MOG STAND」の各店舗にて、『SHIBUYA109 MOG MOGアイスティーCAMPAIGN』が開催されます。 「SHIBUYA109」×「キリン 午後の紅茶 レモンティー」がコラボした期間限定ドリンクが飲めるチャンス！ 期間中に提供される6種類のコラボメニューは、すべて「キリン 午後の紅茶 レモンティー」をベースに作られています。 フローズンやソフトクリーム、フルーツ、クラッシュアイスを使ったトッピングで、いつもの定番レモンティーとはひと味違った“ご褒美アイスティー”に仕上がっていますよ♡ 特設ページはこちら

暑すぎる夏にもってこい♡ ここでしか飲めない6種のアイスティー 「MOG MOG STAND」各店の個性を生かした限定メニューに要注目！ Item 南ゴク！レモネードアイスティー（店舗：GOKUGOKU） ひと口飲めば気分は南国にいるよう♡ レモネードスムージー×とろっとマンゴーの爽やかな夏レモンティー。 Item ごろっとベリーのフローズンレモンティー（店舗：OVER MACARON） ベリーとレモンのグラデーションがとにかく映える！ 見た目と食感がダブルで楽しめる一品。 Item ふわもこピーチレモンティー（店舗：KUMONOCHA CAFE） カップいっぱいに入った桃のごろごろ果肉がたまらない♡ 甘めのアイスティーが飲みたいあなたにおすすめのドリンク！ Item フローズンマンゴーアイスティー（店舗：Waffle Khan） フローズンマンゴーとレモンの相性がバツグン！ 上にかかっているマンゴーソースの甘さが疲れを癒してくれます♡ Item ひらり けずりいちごレモンティー（店舗：Strawberry Fetish） 花びらのような削りいちごと、いちごがひと粒まるごとトッピングされた贅沢ドリンク。 程よい酸味が心地よいレモンティーに仕上がっています。 Item レアチーズ風わんちゃんクリームのパチパチはじけるレモンアイスティー（店舗：TRIBECCA） レアチーズ風味のクリームで作られた“わんちゃんモチーフ”がとにかく可愛い！

「キリン 午後の紅茶 レモンティー」って？ フルーティーな香りが特長のスリランカ産「ヌワラエリア茶葉」を全茶葉のうち15%使用しています。 クリアアイスティー製法を用いた、紅茶の香りとレモンの甘酸っぱさを楽しめる本格レモンティーです。 公式サイトはこちら

『SHIBUYA109 MOG MOGアイスティーCAMPAIGN』開催概要 開催期間：2025年8月18日（月）〜8月31日（日） 場所：SHIBUYA109渋谷店 地下2階フードフロア「MOG MOG STAND」東京都渋谷区道玄坂2-29-1 対象店舗：GOKUGOKU／OVER MACARON／ KUMONOCHA CAFE ／Waffle Khan／ Strawberry Fetish ／TRIBECCA（SHIBUYA109渋谷店 地下2階「MOG MOG STAND」内） 特設ページはこちら

ライター Ray WEB編集部