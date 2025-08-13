「SHIBUYA109」×「キリン 午後の紅茶 レモンティー」がコラボ！ここでしか味わえない限定メニューをご紹介♡
誰もが一度は飲んだことのある定番ドリンク「キリン 午後の紅茶 レモンティー」が「SHIBUYA109」とコラボ！今回は、ここでしか味わえない6種類の限定ドリンクをご紹介します。冷たくて映えるドリンクばかりなので、お仕事や学校の帰りに足を運んでみてくださいね♡
いつものレモンティーが6変化！？期間限定メニューが「SHIBUYA109」に登場！
SHIBUYA109渋谷店の地下2階フードフロア「MOG MOG STAND」の各店舗にて、『SHIBUYA109 MOG MOGアイスティーCAMPAIGN』が開催されます。
「SHIBUYA109」×「キリン 午後の紅茶 レモンティー」がコラボした期間限定ドリンクが飲めるチャンス！
期間中に提供される6種類のコラボメニューは、すべて「キリン 午後の紅茶 レモンティー」をベースに作られています。
フローズンやソフトクリーム、フルーツ、クラッシュアイスを使ったトッピングで、いつもの定番レモンティーとはひと味違った“ご褒美アイスティー”に仕上がっていますよ♡
暑すぎる夏にもってこい♡ ここでしか飲めない6種のアイスティー
「MOG MOG STAND」各店の個性を生かした限定メニューに要注目！
Item 南ゴク！レモネードアイスティー（店舗：GOKUGOKU）
ひと口飲めば気分は南国にいるよう♡
レモネードスムージー×とろっとマンゴーの爽やかな夏レモンティー。
Item ごろっとベリーのフローズンレモンティー（店舗：OVER MACARON）
ベリーとレモンのグラデーションがとにかく映える！
見た目と食感がダブルで楽しめる一品。
Item ふわもこピーチレモンティー（店舗：KUMONOCHA CAFE）
カップいっぱいに入った桃のごろごろ果肉がたまらない♡
甘めのアイスティーが飲みたいあなたにおすすめのドリンク！
Item フローズンマンゴーアイスティー（店舗：Waffle Khan）
フローズンマンゴーとレモンの相性がバツグン！
上にかかっているマンゴーソースの甘さが疲れを癒してくれます♡
Item ひらり けずりいちごレモンティー（店舗：Strawberry Fetish）
花びらのような削りいちごと、いちごがひと粒まるごとトッピングされた贅沢ドリンク。
程よい酸味が心地よいレモンティーに仕上がっています。
Item レアチーズ風わんちゃんクリームのパチパチはじけるレモンアイスティー（店舗：TRIBECCA）
レアチーズ風味のクリームで作られた“わんちゃんモチーフ”がとにかく可愛い！
「キリン 午後の紅茶 レモンティー」って？
フルーティーな香りが特長のスリランカ産「ヌワラエリア茶葉」を全茶葉のうち15%使用しています。
クリアアイスティー製法を用いた、紅茶の香りとレモンの甘酸っぱさを楽しめる本格レモンティーです。
『SHIBUYA109 MOG MOGアイスティーCAMPAIGN』開催概要
開催期間：2025年8月18日（月）〜8月31日（日）
場所：SHIBUYA109渋谷店 地下2階フードフロア「MOG MOG STAND」東京都渋谷区道玄坂2-29-1
対象店舗：GOKUGOKU／OVER MACARON／ KUMONOCHA CAFE ／Waffle Khan／ Strawberry Fetish ／TRIBECCA（SHIBUYA109渋谷店 地下2階「MOG MOG STAND」内）
