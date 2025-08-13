¸©¤¬Å¬Àµ²Á³Ê¤Î5ÇÜ¤ÇÅÚÃÏ¤òÇã¼ý¡¡430Ëü±ß¤òÄó¼¨¢ª2165Ëü±ß¤Ë¡¡Ê¡²¬
Æ»Ï©»ö¶È¤ËÉ¬Í×¤ÊÍÑÃÏÇã¼ý¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ê¡²¬¸©¤¬¡¢Åö½é»»Äê¤·¤¿Å¬Àµ²Á³Ê¤ò¤ª¤è¤½5ÇÜ¤ËÁý³Û¤·¤ÆÅÚÃÏ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬13Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤¬Çã¼ý¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©ÀÖÂ¼¤Ë¤¢¤ë2500Ê¿Êý¥áー¥È¥ëÍ¾¤ê¤Î»³ÎÓ¤Ç¤¹¡£¹Ô¶¶»Ô¤ÈÅºÅÄÄ®¤ò·ë¤Ö¡Ö¹Ô¶¶ÅºÅÄÀþ¡×¤ª¤è¤½33¥¥í¤Î¸©Æ»¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤òÀ°È÷¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢»ö¶ÈÍÑÃÏ¤È¤·¤ÆÇã¼ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯10·î¤«¤é12·î¤ÎÃÏ¸¢¼Ô¤È¤Î¶¨µÄ¤ËºÝ¤·¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÍÑÃÏÊä½þ²ñ¼Ò¤¬»»Äê¤·¤¿ÅÚÃÏÉ¾²Á¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Å¬Àµ²Á³Ê¤È¤·¤Æ430Ëü±ßÍ¾¤ê¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸¢¼Ô¤ËµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ²Á³Ê¤ò¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¡¢Åö½é¤ÎÄó¼¨²Á³Ê¤Î5ÇÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë2165Ëü±ßÍ¾¤ê¤ÇÅÚÃÏ¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
13Æü¤ÎÀâÌÀ¤Ç¸©¤Ï¡¢¡Ö¸½ÃÏ¤Î¾õ¶·¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤»¤º¡¢Å¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»ÙÊ§¤¤¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸©¤ÏÀìÌç²È¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éºÆÅÙ¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£