¡¡¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¡Ý£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£±£³Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÄ¹²¬¤¬»Í²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤éÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡»°²ó¤Î¼éÈ÷»þ¡¢ÎÓ¤Î»°ÎÝ¸åÊý¤Ø¤ÎÂÇµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Í··â¡¦Ä¹²¬¤Èº¸Íã¡¦Æâ»³¤¬·üÌ¿¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤âÊáµå¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¸òºø¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æµå¾ì¤Ï¤É¤è¤á¤¤¤¿¡ÊµÏ¿¤Ï»°ÎÝÂÇ¡Ë¡£
¡¡Ä¹²¬¤ÏÄ¾¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ç»°¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¸òÂå¤Ë¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ°ËÆ£¤¬Í··â¤Î¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹²¬¤Ï±¦É¨¸å½½»ú¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤«¤é¡¢º£·î£±Æü¤Ë£³¥«·î¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£